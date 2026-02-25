معسكر مرشح رئاسة برشلونة يؤكد أن هاري كين "مهتم" بالانتقال من بايرن ميونيخ

أثار مدير حملة فيلاجوانا، جوردي كودينا، المزيد من التكهنات حول انتقال محتمل، بإصراره على وجود اتصالات مع كين. وقال لموندو ديبورتيفو: "كما أوضحنا قبل أيام، قمنا - ليس شخصياً، ولكن من خلال أشخاص يتصرفون نيابة عنا - بإجراء محادثات وما إلى ذلك، ونعتقد أن اللاعب قد يكون مهتمّاً. في الواقع، أعتقد أن عدداً لا يحصى من اللاعبين سيكونون على استعداد للتحدث والانضمام إلى برشلونة إذا اتصل بهم النادي.

"هاري كين، كما أوضحنا في اليوم السابق، هو لاعب يتمتع بقدرة ممتازة على الربط بين الخطوط. إنه هداف. إنه لاعب ذو خبرة مثبتة. أنا مقتنع تمامًا بأن هاري كين سيتناسب تمامًا مع أسلوب لعب برشلونة.

"من هنا، هناك عدة أمور يجب أن تحدث. أحدها هو أن نصل إلى هناك، وأن نرى بالفعل كيف يسير النادي وكيف هي أوضاعه المالية، لأنني للأسف أعتقد أنه قد يكون في حالة أسوأ مما يُقال لنا. وبعد ذلك، علينا التفاوض مع ناديه ومعه، وهو ما أعتقد أنه الجزء الأسهل".