معايرة وسب وقذف "أنت جاحد متهلهل وهذا ملقوف" .. ضحايا صراعات عبدالعزيز المريسل وسعود الصرامي من رئيس النصر إلى ماجد عبدالله وهييرو!

أبرز صراعات الثنائي النصراوي..

سعود الصرامي وعبدالعزيز المريسل؛ اسمان كبيران في الإعلام الرياضي السعودي، النصراوي منه تحديدًا .. درجة ثُقل هذا الثنائي جعلته يخطف الأنظار في يوم انتظر به الجمهور المؤتمر الصحفي لفرناندو هييرو؛ المدير الرياضي للعالمي، للحديث عن موسم الفريق المخيب للآمال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الكثير من الملفات الشائكة تحدث عنها هييرو اليوم الخميس، في مؤتمره الصحفي، لكن أي منها لم يحدث ذاك الجدل الذي أحدثته المشادة الكلامية التي وقعت بين المريسل والصرامي .. أو بالأحرى المشادة التي تورط بها الأخير مع زميله الإعلامي!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القصة بدأت بطرح المريسل أكثر من ستة أسئلة على هييرو في مختلف قضايا النصر، مثل تأثير الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وعمل المدير الفني ستيفانو بيولي، والمشاكل الإدارية، بالإضافة إلى عدم التجانس الفني داخل أرضية الملعب، وغيرها الكثير.

أسئلة الإعلامي النصراوي العديدة في المؤتمر أثارت غضب المدير الرياضي لنادي النصر، لدرجة أوصلته للسخرية من الأول قائلًا: "اتصل بي لنشرب قهوة معًا .. هل لا يوجد غيرك من يتحدث؟!"، قبل أن يقاطعه في أحد الأسئلة لإنهاء المؤتمر، حيث نهض من مكانه، استعدادًا لمغادرة القاعة.

الأمر لم يتوقف هنا .. ففي نهاية المؤتمر الصحفي، حرص سعود الصرامي على توجيه الشكر لهييرو على سعة صدره واستقباله لأسئلة الجميع، معلقًا: "شكرًا لتحملك لنا".

لكن المريسل ظن أن الصرامي يسقط بالكلام عليه وكثرة أسئلته، فلم يتحمل فرد منفعلًا: "مالك دخل"، وتعالت الأصوات في قاعة المؤتمر الصحفي أمام أنظار هييرو.

وعقب كل هذا الصخب والشد والجذب، ما كان من عبدالعزيز المريسل إلا أن وجه اعتذاره لسعود الصرامي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، موضحًا: "أعتذر عن الرد الذي حدث على زميلي سعود الصرامي في البداية خلال المؤتمر الصحافي رغم أنه لم يكن رداً خارج عن المألوف، لكن كان لدي عدد من الأسئلة أردت طرحها بتوسع . طرحت منها ما طرحت و لم يسعفني هييرو لطرح البقية و شعرت أن الزميل سعود أراد إنهاء المؤتمر بشكر هييرو، أعتذر من جديد".

تلك المشادة فتحت من جديد باب الجدل الذي لطالما أثاره هذا الثنائي في الوسط النصراوي؛ سواء معًا سويًا أو كل على حدى، لذا دعونا في السطور التالية نستعرض أبرز مواقف عبدالعزيز المريسل وسعود الصرامي..

GOAL