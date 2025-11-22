FBL-WC-CLUB-2025-MATCH60-REAL MADRID-DORTMUNDAFP
معاملة خاصة مع أرنولد وسر تراجع مبابي.. مدرب ريال مدريد يكشف موقف نجمه من مواجهة إلتشي!

غياب نجم ريال مدريد عن مواجهة إلتشي...

يستأنف نادي ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني، مساء غد الأحد عندما يحل ضيفًا على نظيره إلتشي في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

وعقد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت في المدينة الرياضية للفريق الملكي، تحدث خلاله عن آخر استعدادات الفريق، وحالة اللاعبين الدوليين العائدين من منتخبات بلادهم، بالإضافة إلى خطته للتعامل مع الغيابات المؤثرة في خط الدفاع، مشددًا على أن الفريق يدخل المرحلة الثانية من الموسم بجدية تامة ورغبة في تعويض النقاط التي فقدها الفريق في المباريات السابقة مثل مواجهة رايو فاييكانو، وأوضح المدرب أن جميع اللاعبين المتاحين في حالة جيدة، وأن الأجواء داخل غرفة الملابس إيجابية رغم الضغوطات والانتقادات التي طالت الفريق مؤخرًا.

  • تجهيزات خاصة لأرنولد

    أكد تشابي ألونسو، خلال المؤتمر الصحفي أن فترة التوقف الدولي الأخيرة كانت فرصة جيدة للجهاز الفني للعمل بشكل مكثف مع الظهير الأيمن ترنت ألكساندر أرنولد، الذي استغل هذه الفترة لرفع معدلات لياقته البدنية والانسجام أكثر مع أفكار المدرب الإسباني.

    وأشار ألونسو إلى أنه سيستمر في أسلوبه الذي أعلن عنه مسبقًا، وهو أن يكون متطلبًا للغاية مع لاعبيه لضمان تقديم أفضل مستوى ممكن، واستخدم المدرب تعبيرًا مجازيًا حول أسلوب إدارته للفريق قائلًا: "يجب أن تمتلك القليل من اليد اليسرى، واليد اليمنى أيضًا"، في إشارة إلى التوازن المطلوب بين الحزم والمرونة في التعامل مع نجوم الفريق خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الدوري ودوري أبطال أوروبا.

  • بدائل ميليتاو

    أكد تشابي ألونسو، غياب إيدير ميليتاو، عن ريال مدريد، في المواجهة القادمة، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده البرازيل، في اللقاء الودي الذي جمعه مع المنتخب التونسي، في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إصابة المدافع البرازيلي صاحب الـ 27 عامًا، تعتبر العائق الوحيد أمام تشابي ألونسو في الوقت الحالي، حيث تتجه الأنظار إلى الحلول البديلة لتعويض هذا الغياب، وقد أوضح المدرب الإسباني، أنه من الممكن الاعتماد على فيدي فالفيردي، في مركز الظهير الأيمن كما حدث من قبل، والدفاع بالشاب راؤول أسينسيو، في التشكيلة الأساسية.

    وأكد ألونسو، على أنه يجب التعامل مع كثرة الإصابات بهدوء، فهي أمر طبيعي في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق الملكي، معربًا عن أمله في تقليص مدة غياب مدافعه البرازيلي ليعود سريعًا إلى التشكيلة الأساسية.

  • حل أزمة مبابي

    تطرق تشابي ألونسو، في حديثه إلى المعدل التهديفي للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، خاصة بعد الإحصائيات التي أشارت إلى عدم قيامه بأي تسديدة على المرمى في آخر مباراتين للفريق.

    ورفض ألونسو تحميل اللاعب المسؤولية بمفرده، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في المنظومة الجماعية للفريق وليست فردية، مؤكدًا أن الجهاز الفني قام بتحليل الأداء الهجومي ويعمل على إيجاد حلول متنوعة، منها التركيز على استغلال الكرات الثابتة بشكل أفضل لزيادة الغلة التهديفية.

    وشدد ألونسو على ثقته الكاملة في عودة الأهداف قريبًا، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك جودة عالية في الخط الأمامي قادرة على فك شفرة دفاعات الخصوم، وأن فترة الجفاف التهديفي، التي يعاني منها النجم الفرنسي كيليان مبابي، هي مجرد مرحلة مؤقتة ستنتهي مع استعادة الفريق لإيقاعه الطبيعي في المباريات المقبلة.

  • دور خفي لكورتوا ومواجهة صعبة

    وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، أشاد المدرب الإسباني بقدرات حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، خاصة وأنه لا يكتفي بمساعدة الفريق بتصدياته التي تصنع الفارق، ولكن بدوره القيادي، من خلال توجيه زملائه داخل الملعب وتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة.

    وعن مواجهة إلتشي، رفض تشابي ألونسو، الاستهانة بمنافس الميرينجي، مشيرًا إلى أنه رغم كونه فريقًا صاعدًا حديثًا إلى الدوري الإسباني، إلا أنه يقدم كرة قدم جيدة ويمتلك دافعًا قويًا عند اللعب على أرضه.

    وأكد المدرب الإسباني أنه عقد جلسة تحليلية مطولة مع اللاعبين استمرت لمدة ساعتين ونصف لشرح نقاط قوة وضعف الخصم، وتوضيح المطلوب منهم تكتيكيًا وذهنيًا للعودة بالنقاط الـ 3 من ملعب إلتشي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التوازن الذهني وعدم التأثر بتقلبات النتائج.

  • موقف ريال مدريد

    يأتي ريال مدريد، في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف عن برشلونة، المتصدر الذي نجح في التغلب على أتلتيك بيلباو، برباعية نظيفة، مساء يوم السبت، بينما يحتل فياريال، المركز الثالث في سلم ترتيب الليجا، ومعه 26 نقطة، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام ريال مايوركا، مساء يوم غد الأحد.

