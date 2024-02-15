مصير يخشاه هاري كين.. نجوم أنهوا مشوارهم الكروي دون ألقاب!

إليك قائمة النجوم الذين أخفقوا في إنهاء مسيرتهم الرياضية بأي لقب!

تبقى لحظة معانقة الكؤوس والبطولات الجماعية، من اللحظات الاستثنائية في تاريخ نجوم كرة القدم، مع ذلك، هناك العديد من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة، لم يُحالفها التوفيق للفوز ولو بلقب جماعي يتيم على مدار مسيرتها الاحترافية.

هاري كين وانتقاله إلى بايرن ميونخ فجر عاصفة من الجدل في هذا السياق، لأن النادي البافاري قد يخرج من الموسم صفر اليدين بعد الإخفاق على مستوى كأس ألمانيا والدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

الدوري الألماني وجد فيه بايرن منافسة شرسة من باير ليفركوزن المتصدر الآن الذي أذاق البافاريين مرارة الهزيمة بثلاثية كاملة على يد المدرب تشابي ألونسو.

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ما قصة نحس هاري كين وإلى أي مدى يمكن أن نصدق هذه الأمور، وفي تقريرنا هذا، سنستعرض معكم أبرز وأشهر الأسماء التي لم تعرف للألقاب الجماعية طريق طوال المسيرة الاحترافية.