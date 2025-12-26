Mohamed Salah GOAL ONLYGoal AR
الآية انعكست بين مصر وليفربول! .. محمد صلاح "الإنجليزي" يودع نسخته الرديئة أمام جنوب إفريقيا وعرش الفراعنة ينتظره

محمد صلاح يطير بمصر إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا..

"صفحة جديدة".. هكذا قرر النجم المصري محمد صلاح، أن تكون بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية؛ والتي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

صلاح دخل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ وسط أداء فردي متراجع مؤخرًا، بالإضافة إلى تاريخ جماعي غير جيد مع المنتخب المصري.

إلا أن صلاح بعد أول مباراتين لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية؛ لعب دور البطولة بلا مُنازع، وقاد الفراعنة إلى دور ثمن النهائي بشكلٍ رسمي.

وبعد أن سجل هدفًا في الفوز (2-1) على زيمبابوي، ضد الجولة الأولى من دور المجموعات؛ ها هو يمنح الانتصار للفراعنة ضد منتخب جنوب إفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

وسجل صلاح هدفًا في الدقيقة 45 من "ركلة جزائية"؛ ليقود مصر للفوز (1-0) على جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأساسًا.. هذا هو أول فوز رسمي للفراعنة على "بافانا بافانا"، منذ نهائي أمم إفريقيا 1998؛ ليتم كسر اللعنة أخيرًا، بقيادة صلاح والمدير الفني الأسطورة حسام حسن.

وبهذه النتيجة.. يتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب "المجموعة الثانية"، برصيد 6 نقاط من مباراتين؛ وبفارق 3 نقاط عن جنوب إفريقيا "الوصيفة"، 5 نقاط عن زيمبابوي وأنجولا - صاحبي المركزين الثالث والرابع -. 

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور محمد صلاح في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، مساء اليوم الجمعة..

    عرش الفراعنة "الإفريقي" ينتظر محمد صلاح!

    اقترب النجم محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، خطوة جديدة؛ من أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

    صلاح سجل هدفًا في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا؛ التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    الهدف الذي سجله صلاح في شباك "بافانا بافانا"؛ هو "الرقم 9" في تاريخه ببطولة كأس أمم إفريقيا، ليصبح في "المركز الثالث" بين هدافي الفراعنة بهذه المسابقة.

    وتجاوز جناح ليفربول بذلك؛ رقم النجم المصري السابق أحمد حسن، والذي سجل 8 أهداف في تاريخ كأس أمم إفريقيا.

    قائمة هدافي منتخب مصر تاريخيًا في بطولة كأس أمم إفريقيا:

    * 1/ حسن الشاذلي: 12 هدفًا.

    * 2/ حسام حسن: 11 هدفًا.

    * 3/ محمد صلاح: 9 أهداف.

    * 4/ أحمد حسن: 8 أهداف.

    أي أن صلاح على بُعد 3 أهداف فقط؛ من أن يصبح هداف منتخب مصر تاريخيًا في كأس أمم إفريقيا، بالتساوي مع الشاذلي.

    محمد صلاح ضد جنوب إفريقيا.. ذكاء وتحرك مستمر

    بعيدًا عن الرقم سالف الذكر؛ فإن النجم المصري الكبير محمد صلاح قدّم مباراة "متكاملة"، في مواجهة منتخب جنب إفريقيا مساء اليوم الجمعة.

    نعم.. المباراة بصفةٍ عامة لم تكن كبيرة فنيًا؛ ولكن صلاح كان نجمها الأول بمجموعة من النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، على النحو التالي:

    * أولًا: تحركه المتواصل بين الجناح الأيمن وعمق الملعب

    وشاهدنا صلاح في الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب إفريقيا؛ يلعب أشبه بمهاجم ثانٍ مع عمر مرموش، نجم العملاق الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي.

    لكن.. بعد استبدال مرموش بين الشوطين؛ أصبح صلاح يتولى المهمة وحيدة، وذلك من خلال تحركه بين الجناح الأيمن وقلب الهجوم.

    * ثانيًا: استخدام ذكائه ضد نجوم جنوب إفريقيا وفي التمريرات

    أيضًا.. غلب على أداء صلاح ضد جنوب إفريقيا، اللعب بذكاء أكثر من المهارات؛ وأكبر دليل هو إجبار لاعب الفريق المنافس خوليسو موداو بارتكاب خطأ ضد، والحصول على "ركلة جزائية" في الدقيقة 42.

    كما أن محمد صلاح كان يتعمد عن استلامه الكرات، فتح المساحات إلى زملائه؛ ومن ثم التمرير خلف المدافعين، بشكلٍ ذكي.

    الآية انعكست بين مصر وليفربول يا محمد صلاح!

    ومن كل ما سبق؛ نستطيع أن نقول بعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا، بإن الآية انعكست تمامًا بالنسبة للنجم الكبير محمد صلاح.

    سابقًا.. كان المصريون يتمنون أن يقدّم صلاح، نفس المستوى الذي يظهر به مع ناديه الإنجليزي ليفربول؛ وذلك بقميص المنتخب المصري.

    إلا أن الآن.. يبدو أن جمهور ليفربول؛ هو من سيتمنى أن يقدّم صلاح مع فريقهم، نفس المستوى الذي يظهر به مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

    ويُعاني صلاح من تراجع كبير في المستوى، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مع دخوله في خلافات مع الإدارة، والمدير الفني الهولندي أرني سلوت.

    إلا أن بطولة إفريقيا 2025؛ يبدو أنها قد تكون انطلاقة جديدة للفرعون المصري، إذا واصل بنفس المستوى.

    ولعب صلاح دورًا كبيرًا في فوز مصر (2-1) على زيمبابوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يسجل هدف الفوز (1-0) على جنوب إفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

    وإجمالًا.. يملك محمد صلاح هدفين في مباراتين، خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ والتي تستضيفها المملكة المغربية، على أراضيها.

    أخيرًا.. هل يستطيع محمد صلاح أن يواصل على هذا الأداء؟

    أخيرًا.. السؤال الذي يطرح نفسه: "هل يستطيع النجم المصري محمد صلاح مواصلة نفس الأداء طوال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؟!".

    دعونا نؤكد أن سبب كبير في أداء صلاح، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ هي المفاجأة "التكتيكية"، التي يعتمد عليها المدير الفني حسام حسن.

    المفاجأة تتمثل في عدم تقيد صلاح بالجناح؛ بل إعطائه حرية كبيرة للتحرك في العمق، وهو ما شتت دفاعات الخصم.

    لذلك.. يجب علينا أن نُشاهد كيف سيتصرف صلاح، ومن ورائه المدير الفني لمنتخب مصر؛ إذا نجح منتخب ما، في التعامل مع هذه المفاجأة التكتيكية.

    إلا أن الأمر الذي يُطمئن المشجع المصري أيضًا؛ أننا نرى إصرار من صلاح فوق أرضية الملعب، مع لغة جسد جيدة عكس السابق.

    لغة جسد صلاح؛ تؤكد لنا أنه يريد تحقيق شيء للفراعنة، وهو الأمر الذي يتمناه الملايين من الشعب المصري بالطبع.

