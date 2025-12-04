صفقة رونالدو تنقلب على آل معمر .. حملات ساخرة من رئيس النصر السابق بعد رسالة "أندية المليار والمليون"

وفي تصريحه عبر برنامج "في المرمى"، قال مسلي آل معمر، إن الدوري السعودي حاليًا بات ينال متابعة على مستوى العالم، وهو من أقوى 7 دوريات عالمية، بل وقد يتفوق من حيث النجوم المحترفين فيه على دوريات مثل فرنسا أو إيطاليا.

في المقابل، أكد آل معمر أن أزمة دوري روشن الحالية، تكمن في وجود فروقات بين الأندية المليارية والمليونية، مضيفًا "إذا شاهدنا الدوري الإسباني أو الإنجليزي، فبالتأكيد أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي يتفوقون على أندية أخرى، ولكن وفق آلية معينة".

وتابع "أتمنى أن يتم إعادة النظر في نادٍ يحصل على 2 مليار ريال، وآخر ينافس بـ60 مليون ريال، هذه لا تخدم المنافسة، أيًا كانت الجهة المالكة أو قدرة النادي المالية، فلابد من التنظيم، من قِبل الرابطة والاتحاد السعودي ووزارة الرياضة".

حديث آل معمر عن الدعم الملياري، فتح باب الجدل بشأن ربطه بنادي الهلال، في ظل تقارير سابقة عن تدعيم النادي بملياري دولار للفوز بدوري أبطال آسيا، فيما ذكر فهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، في تغريدات حول إعلانه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، بأن الأمير الوليد بن طلال، كان داعمًا تاريخيًا لأجيال مضت ولا يزال، بعدما قدم أكثر من مليار ونصف مليار ريال للإدارة الهلالية.