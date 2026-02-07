Getty
مرشح رئاسة برشلونة يهدد ديكو بالإقالة .. ويكشف موقفه من استمرار فليك
برشلونة يستعد للانتخابات
يستعد برشلونة حاليًا لأحدث جولة من الانتخابات التي ستُجرى الشهر المقبل. وسيترشح لابورتا مرة أخرى للمنصب، في حين أكد فونت ومارك سيريا وخافيير فيلاخوانا وجوان كامبروبي أيضًا نيتهم الترشح. وقد انتُخب لابورتا لولاية ثانية في عام 2021، بعدما حصد 54% من الأصوات، متفوقًا على فونت وتوني فريشا.
وكان رئيس برشلونة قد قال بالفعل إنه يشعر بأنه يستحق الاستمرار، قائلاً لـRAC1: "لقد كان هذا عام تعافي النادي، وأريد الترشح مجددًا لأنني أعتقد أننا نقوم بعمل ممتاز. هذا المشروع يستحق أن يستمر. البرنامج الذي قدمناه تضمّن إجراءات مثيرة للجدل كان لا بد من اتخاذها تحت ضغط شديد. أفهم لماذا لم يدعمها بعض الناس - لأنهم لم يكونوا يعرفون كل ما كنا نواجهه داخليًا. لقد تطلّب الأمر ذكاءً وشجاعةً وإصرارًا. لقد اضطررنا للوقوف في وجه حملة للتشكيك المؤسسي، دفعتها بعض الجهات - وخاصة منافسينا. واضطررنا أيضًا لتحمل محنة تسجيل اللاعبين، التي ازدادت صعوبة بسبب رد الفعل العدائي من أولئك الذين لم يريدوا أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا. كل هذا يمنحني قوة للاستمرار. أعتقد أن المشروع الذي أفتخر بقيادته يستحق أن يمضي قدمًا - لأنه الأفضل لبرشلونة. قبل كل شيء، نحن نحب هذا النادي، وكل ما نفعله هو من أجل مصلحته."
يعتزم فونت إقالة ديكو والاستمرار مع فليك
فونت مستعد لإجراء تغييرات إذا نجح هذه المرة في هزيمة لابورتا. وقال لقناة RAC1: "مدربي سيكون هانزي فليك، لكن ديكو لن يكون مديري الرياضي. سنضمن أن تكون البنية الحالية أكثر ملاءمة لهانزي فليك، وألا يكون هناك شخص مثل أليخاندرو إتشيفاريا، الذي لا يشغل منصباً رسمياً لكنه يمتلك نفوذاً غير مبرر. ديكو مستشار موثوق للابورتا وأليخاندرو إتشيفاريا".
وتحدث فونت أيضاً عن خططه لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي. كان المرشح الرئاسي قد قال سابقاً إن ميسي سيكون أول شخص سيتصل به إذا فاز بالانتخابات، ويعترف بأنه كان بالفعل على تواصل مع محيط أسطورة النادي، مضيفاً: "لا أملك رقم هاتفه، لكن لدي أرقام عائلته. لدينا مشروع لإعادة بناء الجسور. تحدثنا مع دائرته المقربة. لم أطلب منه أن يتخذ موقفاً إلى جانبي. ما لن أفعله هو خداع الأعضاء باستخدام ميسي كما فعل لابورتا خلال الحملة. ما يبدو واضحاً هو أنه لن يعود مع لابورتا".
فليك يدعم ديكو
تم تعيين ديكو مديرًا رياضيًا لبرشلونة في عام 2023 بعقد لمدة ثلاث سنوات، وقد عمل مع فليك منذ أن حلّ المدرب الألماني محل تشافي على رأس الجهاز الفني، محققًا لقبين في كأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.
كما سُئل فليك عن ديكو يوم الجمعة وقدم دعمه الكامل للمدير الرياضي للنادي. وقال في مؤتمر صحفي يسبق المباراة: "أنا سعيد بالوضع مع ديكو. لدينا ثقة متبادلة، نثق ونؤمن ببعضنا البعض. نحن نبحث عن اللاعبين أنفسهم، والفلسفة نفسها. إنه يتركنا نعمل. هذا هو الشيء المهم. لدينا الهدوء فيما يجب أن نقوم به، وما يلزم القيام به. لم يحدث لي هذا من قبل. أقدّر هذا كثيرًا".
ما التالي لبرشلونة؟
من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 15 مارس، وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن يواجه فيه برشلونة إشبيلية في الدوري الإسباني، وذلك قبل ثلاثة أيام من مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وقد انتقد فونت بالفعل توقيت الانتخابات، قائلاً للصحفيين: "من الواضح أن هذه الانتخابات تُدعى عندما يناسب ذلك لابورتا. إنه لا يهتم بإجراء الانتخابات في منتصف مواجهة إقصائية في دوري أبطال أوروبا. لكننا كنا نتوقع ذلك بالفعل، ولا يفاجئنا. نحن مستعدون. هذه انتخابات بالغة الأهمية لمستقبل برشلونة. لحظة إعادة برشلونة إلى أعضائه تبدأ."
