Erling Haaland Joan LaportaGetty/GOAL
Parshva Shah و تامر أبو سيدو

"هالاند الخاص بنا ليس في مانشستر سيتي!" .. مرشح رئاسة برشلونة يفتح النار على لابورتا ويتهمه بتدمير لاماسيا

المهاجم النرويجي العملاق مرتبط بالانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء مغامرته مع مانشستر سيتي

انتقد تشافي فيلاجوانا، الذي كشف هذا الأسبوع عن حملته الانتخابية لرئاسة نادي برشلونة، الرئيس الحالي للنادي جوان لابورتا.

ووعد فيلاجوانا بأن فريقه، تحت رئاسته، سيركز على زيادة الاستثمار في أكاديمية النادي الشهيرة لتدريب الشباب، قائلاً إنها يجب أن تكون مصدر نجوم المستقبل من الطراز العالمي، مما يثبط أي محاولة لضم نجم من عيار إرلينج هالاند بمبلغ مالي ضخم.

  • برشلونة تستعد لإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل

    الانتخابات الرئاسية القادمة في برشلونة ليست بعيدة، حيث أكد لابورتا بالفعل أنه يخطط للترشح لإعادة انتخابه العام المقبل. ومؤخراً، كشف تقرير صادر عن صحيفة سبورت أن لابورتا من المتوقع أن يدعو إلى إجراء الانتخابات في أبريل 2026، قبل نهاية الموسم.

    وقد تحدث رئيس برشلونة الحالي عن نفسه ويبحث عن تأمين منصبه بعد عمله خلال ولايته الثانية. وقال لـ RAC1 في مايو: "لقد اتخذنا قرارات صعبة، وعملنا تحت الضغط. لقد كان عامًا مهمًا في تعافي النادي، وأود الترشح في الانتخابات المقبلة".

    "أعتقد أن هذا المشروع، الذي أتشرف بقيادته، يستحق أن يستمر. اتخذنا قرارات جريئة وشجاعة ومثيرة للجدل، ومضينا قدماً، سواء لوقف حملة التشويه المؤسسي التي انتشرت في بعض القطاعات، خاصة بين المنافسين.

    كان تسجيل اللاعبين محنة بسبب رد الفعل العنيف من أولئك الذين لم يرغبوا في أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا. كل هذا، وأكثر من ذلك بكثير، يمنحني القوة للاستمرار. إنه أفضل مشروع لبرشلونة لأننا نحب النادي ونعرف ما نفعله وما هو في مصلحتنا".

    • إعلان
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    المرشح الرئاسي يمزق لابورتا

    من المتوقع أن يترشح فيكتور فونت، المرشح الرئاسي الرئيسي الذي حل خلف لابورتا في المرة السابقة، للرئاسة مرة أخرى. كما أفادت التقارير أن جوان كامبروبي مونتال ومارك سيريا وخافي فيلاجوانا سيترشحون أيضًا.

    يوم الخميس، كشف فيلاجوانا عن حملته لرئاسة برشلونة تحت شعار "جاهزون لاستعادة برشلونة". وفي كلمته خلال الحدث، انتقد أساليب لابورتا وشرح كيف سيقوم بتحسين النادي.

    وأكد: "أعمل في النادي منذ 21 عامًا، كلاعب كرة قدم وكرة صالات، ثم كعضو في مجلس الإدارة تحت قيادة ثلاثة رؤساء [لابورتا وساندرو روسيل وجوزيب بارتوميو]. أنا متفائل وسأبذل قصارى جهدي؛ لقد بدأت المباراة وستكون طويلة". "لا يمكنك إدارة النادي من وراء ظهور أعضائه ومالكيه. لدينا قائد يبحر دون خطة؛ كل شيء غارق في الارتجال التام.

    "إذا انتُخبت رئيسًا، سأجمد أسعار التذاكر الموسمية حتى الانتهاء من كامب نو. يجب أن يأتي الأعضاء في المرتبة الأولى. يمكننا تخصيص 40 مليون يورو لهذا الغرض من ميزانية تبلغ مليار يورو. لدي خطة لزيادة عائدات الرعاية بنسبة 30٪. سنقوم بالترويج لـ لا ماسيا، أعظم أصولنا، التي قرر لابورتا خفض ميزانيتها بنسبة 37٪. هالاند ليس في مانشستر سيتي، إنه في لا ماسيا. يؤلمني أن أرى حالة الأقسام الأخرى. كنت قائدًا لأحدها (كرة الصالات) وأعرف مدى أهميتها؛ فهي جزء من هويتنا... ستكون الرياضة النسائية ممثلة في جميع الأقسام إذا فزت.

    "أريد أن أفعل ما هو أفضل لبرشلونة. لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، لكنني مقتنع بأن مشروعي قوي جدًا. ما أنا متأكد منه هو أن المبالغ يجب أن تكون تكميلية. أنا لست ضد أي شخص، أنا مع برشلونة. معارضة كل شيء لا تساعد. كونك رئيسًا لبرشلونة لا يعني توزيع المناصب.

    "إدارة لابورتا جنونية. لا يتعلق الأمر بإخفاء الأمور تحت السجادة، بل بضمان أن يدفع المسؤولون الثمن. سيحدد المراجع ما إذا كانت هناك أي أعمال غير قانونية. وإذا كانت قد أضرت بالنادي، فيجب الإبلاغ عنها.

    "أحاول ألا أستمع إلى هذا الرئيس لأنه لا يساهم بأي شيء في حياتي"، قال، مضيفًا أن لابورتا "يحتقر الأعضاء" في كل مرة يتحدث فيها، معربًا عن أسفه "للصورة الحالية لبرشلونة؛ فالنادي يستحق أكثر من ذلك بكثير".

  • ميسي قد يشارك في انتخابات برشلونة

    في سبتمبر، أفادت قناة Cadena SER أن أسطورة برشلونة ليونيل ميسي قد يلعب دوراً في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع ذلك، لن يؤيد ميسي ولاية أخرى للابورتا، حيث تم الكشف عن أنه قد يظهر دعمه لمرشحين آخرين مثل فونت وكامبروبي.

    غالبًا ما يُلام لابورتا على رحيل ميسي غير المهيب عن برشلونة في عام 2021، حيث اعتبر اللاعب وعائلته أن لابورتا قد خانهم عندما رفض تجديد عقده.

    وأضاف فيلاجوانا: "أول شخص يجب أن يتحدث عن ميسي هو لابورتا. إذا لم يكن معنا منذ أربع سنوات، فهذا خطأه. ميسي هو أحد أصول النادي. لا أحد يستطيع الاستيلاء على أصول النادي".

  • FBL-ESP-BARCELONA-VOTEAFP

    اتهامات من فونت تضغط على لابورتا

    في الشهر الماضي، اتهم فونت، منافس لابورتا، رئيس برشلونة بإخفاء خسائر بقيمة 80 مليون يورو، وانتقده بشدة لتسببه في إحداث فوضى عارمة في الوضع المالي الهش بالفعل للنادي. "أظهرت نتائج العام الماضي خسائر بقيمة 90 مليون يورو. طلبنا إعادة صياغة الحسابات بسبب وجود أصول مبالغ في تقييمها، لكن تم تجاهلنا"، قال فونت لإذاعة كاتالونيا في أكتوبر. "تخفي حسابات هذا العام 80 مليون يورو إضافية من الخسائر التي تمت إعادة صياغتها في حسابات العام الماضي، ولم يتم ذكر ذلك؛ الجمعية العامة ليست على علم بذلك. هناك نقص في الشفافية".

    كما حث فونت على "ضرورة إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا أن "الأعضاء سيكافحون لضمان عدم تغيير النموذج الاجتماعي وإدارة النادي مرة أخرى بكفاءة ومسؤولية".

    يتعرض لابورتا لضغوط هائلة في الوضع الحالي، وقد تتضاءل فرصته في الفوز بولاية رئاسية أخرى إذا فشل الكتالونيون في المنافسة على الألقاب الكبرى بحلول موعد الانتخابات العام المقبل.

الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام crest
فولهام
فولهام
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد