"هالاند الخاص بنا ليس في مانشستر سيتي!" .. مرشح رئاسة برشلونة يفتح النار على لابورتا ويتهمه بتدمير لاماسيا

الانتخابات الرئاسية القادمة في برشلونة ليست بعيدة، حيث أكد لابورتا بالفعل أنه يخطط للترشح لإعادة انتخابه العام المقبل. ومؤخراً، كشف تقرير صادر عن صحيفة سبورت أن لابورتا من المتوقع أن يدعو إلى إجراء الانتخابات في أبريل 2026، قبل نهاية الموسم.

وقد تحدث رئيس برشلونة الحالي عن نفسه ويبحث عن تأمين منصبه بعد عمله خلال ولايته الثانية. وقال لـ RAC1 في مايو: "لقد اتخذنا قرارات صعبة، وعملنا تحت الضغط. لقد كان عامًا مهمًا في تعافي النادي، وأود الترشح في الانتخابات المقبلة".

"أعتقد أن هذا المشروع، الذي أتشرف بقيادته، يستحق أن يستمر. اتخذنا قرارات جريئة وشجاعة ومثيرة للجدل، ومضينا قدماً، سواء لوقف حملة التشويه المؤسسي التي انتشرت في بعض القطاعات، خاصة بين المنافسين.

كان تسجيل اللاعبين محنة بسبب رد الفعل العنيف من أولئك الذين لم يرغبوا في أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا. كل هذا، وأكثر من ذلك بكثير، يمنحني القوة للاستمرار. إنه أفضل مشروع لبرشلونة لأننا نحب النادي ونعرف ما نفعله وما هو في مصلحتنا".