نسي أساسيات الكرة والدموع أصبحت تملأ عينيه! .. محمد صلاح "يكسر قلوب عشاقه" في ليلة ليفربول الحزينة أمام آيندهوفن

"ذهب ولم يعد".. هذه الكلمات البسيطة استخدمها الكثير من المُنتجين والمُخرجين، سواء العرب أو الأجانب؛ لإطلاقها على بعض المسلسلات والأفلام.

والآن.. يبدو أننا أمام مسلسل أو فيلم آخر بنفس الاسم؛ ولكن هذه المرة في عالم الساحرة المستديرة، وليس عبر شاشات السينما أو التلفزيون.

بطل هذا المسلسل الكروي هو الفرعون المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ الذي أبدع وتألق في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

وبعد الموسم الماضي الرائع - الذي تكلل بحصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" -؛ ذهب صلاح في عطلة صيفية، ولم يعد إلى ناديه حتى الآن.

نعم.. الفرعون المصري يتواجد باسمه وجسده مع ليفربول، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لكنه بعيد تمامًا عن مستواه الفني المعهود.

آخر المستويات الفنية السيئة التي قدّمها صلاح مع الريدز، في الموسم الرياضي الحالي؛ كانت في مواجهة نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول خسر هذه المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأربعاء، بهدفٍ واحد مقابل أربعة؛ ليتجمد عند النقطة التاسعة، في "المركز الثاني عشر" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور محمد صلاح المُخيب، في مباراة ليفربول وآيندهوفن الأوروبية..