بسبب صلاح وعمر مرموش .. مصر تدخل في أزمة مرتقبة مع مانشستر سيتي وليفربول قبل أمم إفريقيا

ستواجه مصر منافستها في كأس الأمم الأفريقية نيجيريا في مباراة ودية في القاهرة قبل أسبوع من انطلاق البطولة في 21 ديسمبر. ومن المتوقع أن تطلق الأندية سراح لاعبيها في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة ليتأهبوا مع منتخباتهم الوطنية قبل كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

ستستمر بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى 18 يناير 2026، مما يعني أن الفرق قد تفتقد لاعبين أساسيين لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع. تقام البطولة نفسها خلال فترة الأعياد المزدحمة، ومع توسع دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قد يغيب اللاعبون عن عدد من مباريات الدوري وعلى الصعيد الأوروبي.

في حين أن آرسنال وتشيلسي لن يتأثرا بالبطولة، من المتوقع أن يفقد كل من ليفربول ومانشستر سيتي لاعبًا رئيسيًا لكل منهما، حيث من المقرر أن يقود صلاح ومرموش هجوم الفراعنة في سعيهم لتحقيق رقم قياسي بفوزهم بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة.

ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من الفريقين مستعد لإطلاق سراح اللاعبين للمشاركة في المباراة الودية مع نيجيريا، التي ستقام بعد يوم من استضافة ليفربول لفريق برايتون، وفي نفس اليوم الذي سيواجه فيه سيتي فريق كريستال بالاس.