أبعد محمد صلاح من "تشكيلته المثالية" وكشف كواليس الخلاف معه! .. ساديو ماني يتحدث عن مسيرته مع ليفربول

ولم ينس السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، الحديث عن علاقته بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول.

صلاح وماني شكلا ثنائيًا رائعًا في صفوف ليفربول، في الفترة من 2017 إلى 2022؛ حيث قادا الفريق للفوز بـ"دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة".

لكن.. علاقة هذا الثنائي أثارت الكثير من الجدل؛ خاصة بعد أزمة المباراة التي فاز فيها ليفربول (3-0) على نادي بيرنلي، عام 2019.

ويقول ماني عن ذلك: "صلاح شخص لطيف جدًا ورجل طيب ولاعب عظيم؛ لكنه داخل الملعب كان أحيانًا يمرر لي وأحيانًا لا.. هذا أمر طبيعي بالنسبة للمهاجمين؛ فأنا وهو نحب تسجيل الأهداف".

واعترف ماني بأنه غضب بشدة من صلاح، بسبب عدم تمرير الكرة إليه في مباراة بيرنلي، رغم أنه كان يتواجد في موقع يسمح له بالتسجيل؛ قائلًا: "غادرت بدون الحديث معه.. وعندما شاهدت اللقطة في منزلي، زاد غضبي".

واستطرد النجم السنغالي: "في اليوم التالي.. جاء لي صلاح وكان مترددًا في الحديث معي، لأنه كان يظن أنني مازلت غاضبًا؛ ولكنني قلت له في النهاية (تريد أن نتحدث تعال)!".

وقتها.. قام صلاح بإخبار ماني - حسب حديث النجم السنغالي نفسه - أنه لم يشاهده في هذه اللقطة؛ مضيفًا: "لو كنت رأيتك وكان بإمكاني التمرير لك، لكنت فعلت ذلك".

ولفت نجم النصر الحالي إلى أنه أخبر الفرعون المصري أن لا يقلق، وأن ما حدث قد حدث وانتهى؛ ولكنه يرى بأن بالجودة التي يمتلكها - أي صلاح -، يستطيع أن يساعده فوق أرضية الملعب.

وأنهى ساديو ماني حديثه في هذه الجزئية؛ بالقول: "أعتقد بعد هذه الأزمة، أن علاقتي أنا ومحمد أصبحت أفضل بكثير".