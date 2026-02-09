Getty Images Sport
"محبط" - جاك غريليش يحطم قلوب المشجعين ويؤكد انتهاء موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم
انتهى الموسم بالنسبة لغريليش
قضى جريليش الموسم في ميرسيسايد وسرعان ما أصبح المفضل لدى جماهير فريق توفيز بقيادة ديفيد مويس. سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة لإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه لن يلعب مع النادي مرة أخرى في موسم 2025-26 بعد تعرضه لكسر إجهادي في قدمه. أكد مويس أن الإصابة تم تشخيصها بالفعل أثناء فحص إيفرتون لمشكلة في ربلة الساق. وقال للصحفيين: "إنها ضربة قاسية أن نفقده. لم يأتِ [يشكو] من قدمه. تلقى ركلة في ربلة الساق واعتقدنا أنه سيكون بخير. اعتقدنا أنها مجرد ركلة في مؤخرة ربلة الساق وأنه سيكون بخير في غضون يومين، لكنهم فحصوا قدمه ووجدوا أنه يعاني من كسر إجهادي. إنه لأمر مؤسف حقًا بالنسبة للفتى. لقد عاد إلى اللعب، وكان يستمتع بذلك ويقوم بما يجيده. لقد حظي بدعم رائع من مشجعي إيفرتون. إنهم يقدرونه كثيرًا ومن المؤسف أنه سيضطر إلى التوقف عن اللعب لفترة من الوقت".
جريليش "محبط" بسبب إصابته
قدم جريليش الآن تحديثًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خضوعه لعملية جراحية. نشر تحديثًا على Instagram من سريره في المستشفى، قائلاً: "لم أرغب في أن ينتهي الموسم بهذه الطريقة، لكن هذا هو كرة القدم، أشعر بخيبة أمل كبيرة. انتهت العملية الجراحية والآن كل التركيز على العودة إلى اللياقة البدنية. أنا متأكد من أنني سأعود لائقًا بدنيًا وأقوى وأفضل من ذي قبل. الدعم الذي تلقيته منذ انضمامي إلى هذا النادي الرائع يعني لي الكثير. الموظفون وزملائي في الفريق وخاصة المشجعون كانوا رائعين وأنا أحب تمثيل هذا النادي. سأدعم اللاعبين طوال الوقت وسأبذل قصارى جهدي للعودة في أقرب وقت ممكن. شكرًا مرة أخرى على كل الحب، إنه يعني لي الكثير. UTFT."
هل يمكن أن يبقى جريليش في إيفرتون؟
إصابة جريليش تعني أنه يواجه مستقبلاً غير مؤكد. إيفرتون لديه خيار شراء جريليش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، عندما يتبقى له 12 شهراً فقط على انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم تفعيل هذه الشرط. سُئل مويس عن الوضع في أعقاب إصابة جريليش، وأصر فقط على أنه "من المبكر جدًا" اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله. تحرك إيفرتون لاستبدال جريليش في فترة الانتقالات في يناير، حيث تعاقد مع تيريك جورج من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
في غضون ذلك، سُئل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن مستقبل جريليش في مانشستر سيتي في وقت سابق من الموسم، وشارك أفكاره قائلاً: "أعتقد أن لديه عقدًا لمدة عام آخر معنا. المهم هو أنه عاد. إنه ذو تأثير كبير في مباريات إيفرتون. بعد ما حدث، ربما يريد مانشستر سيتي عودته، لكنني لا أعرف. لا يزال هناك الكثير من الأمور التي ستحدث. سنرى. المهم أنه يلعب مرة أخرى، ويلعب الكثير من الدقائق. هذا هو المعيار. أنا سعيد، حقًا، بصراحة، بعودته، وبأنه يبذل قصارى جهده".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيتركز جريليش الآن على استعادة لياقته البدنية الكاملة قبل ما يبدو أنه سيكون موسم انتقالات صيفي مثير للاهتمام. يُعتقد أن صانع الألعاب حريص على البقاء في إيفرتون، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان التوفيز سيحاولون الاحتفاظ به. قد يكون مانشستر سيتي أيضًا على وشك إجراء بعض التغييرات الكبرى في نهاية الموسم، مع استمرار التكهنات حول رحيل بيب جوارديولا.
