Juventus v Zenit St. Petersburg: Group H - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

محاولة اختطاف نجم منتخب روسيا .. والمشتبه بهم يبررون: "مزحة عيد ميلاد"!

الخطر زال بغد إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم

لم تعد شهرة لاعبي كرة القدم وثراؤهم مجرد مصدر للإعجاب، بل باتت في بعض الحالات سببًا في استهدافهم من قبل عصابات إجرامية تسعى للابتزاز أو الانتقام.

ففي واقعة صادمة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الروسية، نجا لاعب خط وسط زينيت سانت بطرسبرج، أندريه موستوفوي، من محاولة اختطاف نفذتها عصابة مقنعة خارج متجر فاخر في العاصمة الروسية موسكو، قبل أن يتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الذين زعم أحدهم لاحقًا أن الأمر كان مجرد "مزحة عيد ميلاد".

  • محاولة اختطاف من رجال مقنعين

    بحسب ما نقلته صحيفة "Moscow Times" ووسائل إعلام روسية محلية، فإن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي، عندما خرج موستوفوي، البالغ من العمر 27 عامًا، من متجر فاخر، ليُفاجأ بعدد من الرجال المقنعين يهاجمونه ويحاولون إجباره على الصعود إلى سيارة "فان" سوداء.

    لكن اللاعب الدولي تمكن من الإفلات والفرار، قبل أن يبلغ الشرطة التي بدأت على الفور عملية تعقب للجناة، الذين فرّوا من المكان بعد فشلهم في تنفيذ العملية.

    • إعلان

  • فيديو مروّع يوثق لحظة الهجوم

    أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل الإعلام الروسية لحظة خروج أفراد العصابة من السيارة واندفاعهم نحو موستوفوي وشخص آخر كان برفقته، قبل أن يتراجعوا بسرعة إلى السيارة بعد فشلهم في السيطرة عليهما.

  • FBL-EURO-2020-2021-FRIENDLY-RUS-BULAFP

    محاولة اختطاف ثانية لرجل أعمال

    لم تتوقف تحركات العصابة عند محاولة اختطاف موستوفوي، إذ أفادت التقارير بأنهم حاولوا بعد يومين فقط اختطاف رجل أعمال يُدعى سيرجي سيليجين، وهو صهر أحد السياسيين الروس.

    ووفقًا للمصادر، فقد تم تقييد سيليجين تحت تهديد السلاح، وطُلب منه فدية قدرها 110 آلاف جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن سوى من تسليم 2000 جنيه إسترليني.

    وتمكنت الشرطة من تعقب سيارة "تويوتا لاند كروزر" استخدمها الجناة، وحررت الضحية قبل أن تعتقل أربعة من المشتبه بهم، ثم أوقفت خامسًا لاحقًا، والذي صرّح للشرطة بأن ما حدث كان "مزحة عيد ميلاد".

  • اتهامات جنائية تنتظر المتورطين

    أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن المتهمين يواجهون تهمًا جنائية تشمل: الاختطاف، والسرقة، ومحاولة الاختطاف، وهي تهم قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لسنوات طويلة في حال إدانتهم.

    وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من أندريه موستوفوي أو من نادي زينيت سانت بطرسبرغ بشأن الحادثة، وسط حالة من الصدمة في الأوساط الرياضية الروسية.

    هذه الحوادث تسلط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها اللاعبون خارج الملاعب، وتدعو الأندية والاتحادات إلى تعزيز إجراءات الحماية الأمنية لنجومها، خاصة في ظل تزايد حالات الابتزاز والخطف المرتبطة بالشهرة والثروة.

  • مسيرة موستوفوي مع زينيت

    يُذكر أن موستوفوي انضم إلى زينيت في عام 2019، وساهم في تتويج الفريق بأربعة ألقاب في الدوري الروسي الممتاز، بالإضافة إلى لقب في كأس روسيا وأربعة ألقاب في كأس السوبر الروسي. كما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الروسي، حيث خاض 20 مباراة دولية.

    ورغم الحظر المفروض على روسيا من قبل الفيفا واليويفا، إلا أن المنتخب الروسي واصل خوض مباريات ودية، كان آخرها خلال التوقف الدولي الأخير، حيث فاز على إيران بنتيجة 2-1، وعلى بوليفيا بنتيجة 3-0.

  • وقائع مماثلة لخط نجوم كرة القدم

    واقعة خطف موستوفوي ليست الأولى في عالم العصابات الإجرامية واستهدافها للنجوم، فقد شهدت السنوات الأخيرة عدة محاولات خطف طالت أسماء بارزة في عالم الكرة، أبرزها ما تعرض له النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس السابق وموناكو الحالي، في واقعة هزت الأوساط الرياضية.

    ففي مارس 2022، تقدم بوجبا بشكوى رسمية للسلطات الفرنسية، أكد فيها أنه تعرض للتهديد بالخطف من قبل مجموعة من الأشخاص، بينهم شقيقه ماتياس، حيث احتُجز في شقة بضواحي باريس تحت تهديد السلاح، وطُلب منه دفع مبلغ 13 مليون يورو مقابل "حمايته".
    وأفادت التحقيقات أن بوجبا اضطر بالفعل لدفع 250 ألف يورو كدفعة أولى، قبل أن تتدخل الشرطة وتفتح تحقيقًا واسعًا أسفر عن محاكمة ستة متهمين.

    وفي البرازيل، تعرّض اللاعب السابق مارسيلينيو كاريوكا، نجم كورينثيانز، للاختطاف في ديسمبر 2023، حيث احتُجز لمدة يوم كامل وطُلبت فدية قدرها 60 ألف ريال برازيلي (نحو 12 ألف دولار).

    وقد أُجبر اللاعب خلال احتجازه على تسجيل فيديو يعترف فيه بعلاقة مع امرأة متزوجة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا، ويؤكد أن الاعتراف تم تحت التهديد.