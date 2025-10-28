محاولة اختطاف نجم منتخب روسيا .. والمشتبه بهم يبررون: "مزحة عيد ميلاد"!

لم تعد شهرة لاعبي كرة القدم وثراؤهم مجرد مصدر للإعجاب، بل باتت في بعض الحالات سببًا في استهدافهم من قبل عصابات إجرامية تسعى للابتزاز أو الانتقام.

ففي واقعة صادمة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الروسية، نجا لاعب خط وسط زينيت سانت بطرسبرج، أندريه موستوفوي، من محاولة اختطاف نفذتها عصابة مقنعة خارج متجر فاخر في العاصمة الروسية موسكو، قبل أن يتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الذين زعم أحدهم لاحقًا أن الأمر كان مجرد "مزحة عيد ميلاد".