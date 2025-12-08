Rainbow FlagGetty
بسبب مجتمع الميم .. قرعة كأس العالم تضع مصر وإيران في ورطة!

بعد وقوع مصر وإيران في المجموعة السابعة..

"26 يونيو" .. ذلك هو الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإقامة مباراة مصر وإيران في نهائيات كأس العالم 2026، والذي يتزامن أيضًا مع مناسبة تستعد مدينة سياتل لتنظيمها.

تلك المناسبة لا تتوافق مع تقاليد البلدين اللذين يخوضان مباراة الجولة الأخيرة من "مجموعات" كأس العالم، حيث ترتبط المناسبة باحتفال المدينة الأمريكية بمجتمع الميم، وفق خطة للاحتفال بما يُدعى بـ"شهر الفخر".

    خطة أمريكية في كأس العالم

    وأشار موقع Outsports، إلى أن مدينة سياتل تعتزم استضافة "مباراة فخر" لمجتمع الميم، في كأس العالم 2026، وفق خطة للاحتفال، خلال مباريات المونديال.

    واستقرت اللجنة المنظمة المحلية في سياتل، على إقامة "مباراة فخر" على ملعب لومين، في 26 يونيو، رغم أن القرعة أسفرت عن إقامة مباراة مصر وإيران، اللتين تتخذان قواعد قانونية صارمة تجاه المثليين، في نفس يوم الاحتفال.

    ويمكن القول إن ملعب لومين فيلد في سياتل، قد تقرر استضافته لـ"ست" مباريات في كأس العالم 2026، حيث جاءت المباريات المقررة على هذا الملعب، على النحو التالي..

    * مباراة مصر ضد بلجيكا في 15 يونيو.

    * مباراة الولايات المتحدة ضد أستراليا في 19 يونيو، والتي تتزامن مع الاحتفال بيوم "جونتينث"، الذي يرمز لتحرر العبيد في البلاد.

    * مباراة قطر ضد "المتأهل من التصفيات" في 24 يونيو.

    * مباراة مصر ضد إيران في 26 يونيو.

    * مباراة ضمن دور الـ32 في الأول من يوليو.

    * مباراة ضمن دور الـ16 في 6 يوليو.

    ما فعلته قطر في مونديال 2022

    ووصف التقرير بأن الخطة الأمريكية، تناقض ما حدث في كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر، حيث تم حظر شارة "One Love" التي تدعم التنوع من قِبل الفيفا، كما صادرت قوات الأمن بعض مشجعي مجتمع الميم ممن يرتدون ألوان القوس قزح.

    في المقابل، قالت هيدا ماكليندون، نائبة الرئيس الأولى للإرث في سياتل، إن المنظمين يعملون مع شركات صغيرة حتى تكون المؤسسات المملوكة لمجتمع +LGBTQ في المنطقة، مستعدة للاستفادة من الزيارة غير المسبوقة للجماهير في البطولة.

    نظام كأس العالم 2026

    وتشهد النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، طفرة كبرى بإقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، بدلًا من 32، فضلًا عن تنظيم ثلاث دول مختلفة للبطولة، والتي ستجرى منافساتها خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

    وتشمل النسخة الجديدة من كأس العالم، 12 مجموعة، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، و8 منتخبات كـ"أفضل ثالث"، إلى دور الـ32، فيما يودّع أربع منتخبات فقط دور المجموعات.

    وتنطلق المرحلة الإقصائية من دور الـ32، لأول مرة، فيما تنتهي رحلة المونديال، بالمباراة النهائية التي ستقام على ملعب ميتلايف، في التاسع عشر من يوليو.

    وحسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026، حتى لحظة إقامة القرعة، فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.

    وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، على النحو التالي..

    - الدول المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

    - أوروبا: إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، إسكتلندا.

    - إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

    - آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، قطر، السعودية.

    - أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي.

    - أمريكا الشمالية: بنما، هايتي، كوراساو.

    - أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

    وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن أحداث تعيد المغاربة، أصحاب مفاجأة مونديال قطر، إلى ذكريات عام 1998، بمجموعة مشابهة جعلته في انتظار "الثأر" أمام فرنسا.

    وبات المنتخب السعودي في اختبار صعب، أمام الماتادور الإسباني، صاحب المسيرة المذهلة في تصفيات كأس العالم، فضلًا عن النتائج الرائعة التي حققتها كتيبة لافوينتي، بعد الفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

    واستعاد جمهور الكرة، ذكريات مونديال 2010، بعد الكشف عن مواجهة تجمع بين جنوب إفريقيا والمكسيك، ليصبح الحديث متداولًا حول رقصة تشابالالا الشهيرة.

    القرعة أيضًا شملت مواجهة عربية في دور المجموعات، فيما يخوض كريستيانو رونالدو ورفاقه، مواجهات سهلة نسبيًا نحو التأهل، بعد وقوع البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، أمام كولومبيا وأوزبكستان.

    مفاجأة أمريكية في النهائي

    ووجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة طريفة، خلال حفل قرعة كأس العالم، المُقام في مركز جون كينيدي للفنون الاستعراضية، بقوله إن 48 منتخبًا يتنافسون ليصبح أحدهم بطل العالم، فهذا مثل الحصول على 100 بطولة "سوبر بول" خلال شهر واحد.

    هنا، ردّ كيفن هارت، كاشفًا عن مفاجأة لعشاق كرة القدم، بقوله إنه سيتم إقامة عروض ترفيهية في استراحة ما بين شوطي مباراة النهائي في كأس العالم 2026، على غرار "السوبر بول".

    من جانبه، أسرع إنفانتينو بإسكات كيفن هارت، كجزء من السيناريو، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حيال القرار المرتقب.

    وكان إنفانتينو قد أعلن عن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جائزة "السلام"، التي استحدثها الفيفا، ضمن مراسم قرعة المونديال، فيما علق ترامب بأنها من أعظم التكريمات في حياته، وإنه يستحق هذا التكريم.