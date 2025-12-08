بسبب مجتمع الميم .. قرعة كأس العالم تضع مصر وإيران في ورطة!

وتشهد النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، طفرة كبرى بإقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، بدلًا من 32، فضلًا عن تنظيم ثلاث دول مختلفة للبطولة، والتي ستجرى منافساتها خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

وتشمل النسخة الجديدة من كأس العالم، 12 مجموعة، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، و8 منتخبات كـ"أفضل ثالث"، إلى دور الـ32، فيما يودّع أربع منتخبات فقط دور المجموعات.

وتنطلق المرحلة الإقصائية من دور الـ32، لأول مرة، فيما تنتهي رحلة المونديال، بالمباراة النهائية التي ستقام على ملعب ميتلايف، في التاسع عشر من يوليو.

وحسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026، حتى لحظة إقامة القرعة، فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، على النحو التالي..

- الدول المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

- أوروبا: إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، إسكتلندا.

- إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

- آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، قطر، السعودية.

- أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي.

- أمريكا الشمالية: بنما، هايتي، كوراساو.

- أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن أحداث تعيد المغاربة، أصحاب مفاجأة مونديال قطر، إلى ذكريات عام 1998، بمجموعة مشابهة جعلته في انتظار "الثأر" أمام فرنسا.

وبات المنتخب السعودي في اختبار صعب، أمام الماتادور الإسباني، صاحب المسيرة المذهلة في تصفيات كأس العالم، فضلًا عن النتائج الرائعة التي حققتها كتيبة لافوينتي، بعد الفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

واستعاد جمهور الكرة، ذكريات مونديال 2010، بعد الكشف عن مواجهة تجمع بين جنوب إفريقيا والمكسيك، ليصبح الحديث متداولًا حول رقصة تشابالالا الشهيرة.

القرعة أيضًا شملت مواجهة عربية في دور المجموعات، فيما يخوض كريستيانو رونالدو ورفاقه، مواجهات سهلة نسبيًا نحو التأهل، بعد وقوع البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، أمام كولومبيا وأوزبكستان.

