مبابي ضد سوسييداد | نهاية سعيدة بـ"دموع" مودريتش .. بروح آيندهوفن يتخطى ميسي وينتزع الحذاء الذهبي من صلاح وجيوكيريس!

كيليان مبابي يقدم موسمًا تاريخيًا مع ريال مدريد..

في ليلة الوداع للمدرب كارلو أنشيلوتي والقائد الكرواتي لوكا مودريتش، تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي، من قيادة ريال مدريد للفوز على ريال سوسييداد، بهدف دون مقابل، ليسدل الميرينجي الستار عن مشاركته في الدوري الإسباني، بموسم 2024-2025.

ريال مدريد أنهى موسمًا محليًا للنسيان، بعدما حل وصيفًا في لاليجا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، فضلًا عن وداعه لدوري أبطال أوروبا، من ربع النهائي، إلا أن الفرنسي لم يغادر خاسرًا، بل حقق إنجازات لا تُنسى في موسمه الأول مع الريال.

وتقدم مبابي بالهدف الأول للريال في الدقيقة 38، بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها الحارس ماريرو، ليتابع الكرة في الشباك، فيما وقًع على الهدف الثاني بالدقيقة 83، بصناعة من فينيسيوس، ليضعها الفرنسي في الزاوية الضيقة.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة، ليحل وصيفًا للدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد، عند 46 نقطة، في المركز الثاني عشر.

ماذا قدم كيليان مبابي في مباراة ريال سوسييداد؟ وما هي أبرز الإنجازات التي قدمها في أول مواسمه مع الملكي؟ هذا ما سوف تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..