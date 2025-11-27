"ما فعله جريمة" .. ستيفن جيرارد يفتح النار على نجم ليفربول ويُدافع عن قرار سلوت بشأن محمد صلاح

تلقى فريق ليفربول هزيمة قاسية على ملعب أنفيلد، بعدما فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وسقط بنتيجة 4-1 أمام آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية، لكنه لم يتمكن من تغيير مجريات المباراة، ليبقى الفريق الأحمر في موقف صعب بعد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما رفع آيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى تقدم الضيوف، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ليفربول بعد لمسة يد واضحة من فيرجيل فان دايك، نفذها إيفان بيريسيتش بنجاح في الدقيقة 6.

وعاد ليفربول سريعًا إلى اللقاء في الدقيقة 16، بعدما سجل دومينيك سوبوسلاي هدف التعادل إثر متابعة لتسديدة جاكبو التي ارتدت من الحارس، ليسدد الكرة بيسراه في الشباك. وكاد آيندهوفن أن يستعيد التقدم بعد دقيقتين، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 31، اقترب ليفربول من قلب النتيجة بعد ارتداد رأسية فان دايك من العارضة، قبل أن يتصدى حارس آيندهوفن لتسديدة قوية من هوجو إيكيتيكي عند الدقيقة 36.

دخل آيندهوفن الشوط الثاني بقوة، وتمكن جوس تيل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد تمريرة بينية وضعته أمام المرمى مباشرة.

حاول صلاح تهديد مرمى الفريق الهولندي بعرضياته الخطيرة، لكن فان دايك أضاع فرصة أخرى بالرأس في الدقيقة 72. واستمر ضغط آيندهوفن، وسجل شهيب دريوش الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد كرة قوية اصطدمت بالقائم قبل أن تتابعها الشباك، ما قضى على آمال ليفربول في العودة.

وقبل أن ينتهي الوقت، أضاف دريوش الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليؤكد فوز آيندهوفن المستحق 4-1 على أرض أنفيلد.

حاول ليفربول في الدقائق الأخيرة تقليص الفارق، لكن محاولاته لم تنجح، لينهي الفريق الأحمر المباراة بخسارة جديدة تزيد من تعقيد موقفه في دور المجموعات.