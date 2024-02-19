ما بين الحلم الأكبر ورمانة الميزان .. نجوم كبار أبعدهم الرئيس التنفيذي للهلال عن الفريق

الرئيس التنفيذي للهلال وضع استراتيجية جديدة لسوق انتقالات الفريق

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بدأ الإسباني ستيف كالزادا في بداية يناير الماضي مهام عمله كرئيس تنفيذي للهلال السعودي، وذلك بعد شغله عدة مناصب في ناديي برشلونة ومانشستر سيتي.

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الاقتصادي المخضرم أكد خلال تصريحاته بعد تعيينه أنه أبلغ مسؤولي صندوق الاستثمار السعودي شرطه العمل مع أكبر نادٍ في السعودية ليتعاون معهم، وقد كشف عن طموحاته الكبيرة مع الفريق وأبرزها المنافسة الجادة في كأس العالم للأندية 2025.

كالزادا حدد استراتيجية سوق الانتقالات الخاصة بالهلال خلال الفترة القادمة بالتأكيد على أنه لن يستهدف سوى اللاعبين القادرين على العطاء والراغبين في اللعب وليس أولئك الباحثين عن تقاعد مريح وهادئ.

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وقد كان أكثر تحديدًا حين أشار إلى أنه لن يضم للهلال سوى اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا، ويبدو جليًا أن هذا الشرط سيُخرج الكثير من نجوم الدوريات الأوروبية من قائمة المرشحين لارتداء قميص الزعيم الصيف القادم وما يتلوه من فترات انتقال.

نستعرض أبرز أولئك النجوم الذين ستُبعدهم سياسة الرئيس التنفيذي الجديد للهلال عن الفريق ..

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