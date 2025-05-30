ما القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بين إنتر وباريس سان جيرمان وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بين إنتر وباريس سان جيرمان وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟...

يستضيف ملعب أليانز أرينا، في مدينة ميونخ الألمانية، قمة كبيرة تجمع بين إنتر وباريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

إنه الميعاد المرتقب، الذي وصل إليه الفريقان الكبيران بعد إقصاء كل من برشلونة وآرسنال، فقد وصل إنتر ميلان إلى النهائي بعد الفوز على برشلونة 7-6 بمجموع اللقاءين، ثم وصل باريس سان جيرمان بالفوز 3-1 على آرسنال في مجموع المباراتين.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة إنتر وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟