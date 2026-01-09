كلمات مشينة .. مايك مينيان يهين حكم مواجهة جنوى بـ"والدته" وميلان قد يفقده طويلًا

الحارس الفرنسي المخضرم مايك مينيان البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته في العملاق المحلي باريس سان جيرمان؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2013.
وبعد عامين.. انتقل مينيان من الفريق الباريسي إلى نادي ليل الفرنسي؛ حيث تألق معه بشكلٍ كبير للغاية، على مدار 6 سنوات كاملة.
ونجح العملاق الإيطالي ميلان، في شراء عقد الحارس الفرنسي من ليل، في صيف عام 2021؛ مقابل 16.4 مليون يورو.
ومنذ الانضمام إلى ميلان.. لعب مايك مينيان 184 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث استقبل خلالها 187 هدفًا، مع الحفاظ على نظافة شباكه 69 مرة.
ويرتبط مينيان بعقدٍ مع فريق ميلان الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث دخل "الفترة الحرة" بشكلٍ رسمي، مطلع يناير الجاري.