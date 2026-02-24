مايكل كاريك يقدم آخر المستجدات حول ليزاندرو مارتينيز بعد أن غاب مدافع مانشستر يونايتد عن فوز إيفرتون بسبب إصابة جديدة

في حديثه مع قناة سكاي سبورتس قبل المباراة، أكد كاريك أن لاعب أياكس السابق تعرض لمشكلة صحية جديدة خلال أسبوع التدريبات: "نعم، للأسف تعرض لمشكلة صحية خلال الأسبوع. لا تبدو المشكلة خطيرة، لكننا نعمل على حلها في الوقت الحالي، لذا لن يكون متاحًا الليلة. من الواضح أن ليشا [مارتينيز] قدم أداءً جيدًا معنا، وهذا أمر مخيب للآمال. لكن ليني [يورو] شارك في المباراة وقدم أداءً جيدًا بشكل خاص في وست هام، لذا سيشارك ليني وسنحاول المضي قدمًا".

كان المدرب المؤقت حريصًا على إدارة التوقعات، لكنه ظل متفائلًا بأن هذه النكسة لن تكون طويلة الأمد. قرار المدرب بإشراك يورو في التشكيلة الأساسية إلى جانب هاري ماجواير أدى في النهاية إلى سد أي ثغرات دفاعية فورية، حيث حافظ الشياطين الحمر على نظافة شباكهم، وهي المرة الأولى في مباراة خارجية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من عام.