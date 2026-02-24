Getty Images Sport
مايكل كاريك يقدم آخر المستجدات حول ليزاندرو مارتينيز بعد أن غاب مدافع مانشستر يونايتد عن فوز إيفرتون بسبب إصابة جديدة
مارتينيز غائب عن فوز مانشستر يونايتد
تم تأمين الفوز في ميرسيسايد بفضل هدف متأخر من بنجامين سيسكو، مما يمثل سلسلة رائعة من النتائج التي شهدت حصول يونايتد على 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة منذ تولي كاريك المسؤولية. ومع ذلك، فإن خسارة مارتينيز، الذي كان أحد أعمدة الفريق الأساسي منذ عودته من إصابة طويلة في الرباط الصليبي الأمامي، هددت بتعكير صفو الأداء. وأكدت مصادر في مانشستر يونايتد أن المدافع يعاني من مشكلة في ربلة الساق قد تبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين، مما قد يجعله يغيب عن المباراة المقبلة مع كريستال بالاس.
كارريك يشرح سبب غياب مارتينيز
في حديثه مع قناة سكاي سبورتس قبل المباراة، أكد كاريك أن لاعب أياكس السابق تعرض لمشكلة صحية جديدة خلال أسبوع التدريبات: "نعم، للأسف تعرض لمشكلة صحية خلال الأسبوع. لا تبدو المشكلة خطيرة، لكننا نعمل على حلها في الوقت الحالي، لذا لن يكون متاحًا الليلة. من الواضح أن ليشا [مارتينيز] قدم أداءً جيدًا معنا، وهذا أمر مخيب للآمال. لكن ليني [يورو] شارك في المباراة وقدم أداءً جيدًا بشكل خاص في وست هام، لذا سيشارك ليني وسنحاول المضي قدمًا".
كان المدرب المؤقت حريصًا على إدارة التوقعات، لكنه ظل متفائلًا بأن هذه النكسة لن تكون طويلة الأمد. قرار المدرب بإشراك يورو في التشكيلة الأساسية إلى جانب هاري ماجواير أدى في النهاية إلى سد أي ثغرات دفاعية فورية، حيث حافظ الشياطين الحمر على نظافة شباكهم، وهي المرة الأولى في مباراة خارجية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من عام.
قائمة الإصابات المتزايدة في أولد ترافورد
ينضم مارتينيز إلى غرفة العلاج المزدحمة في كارينجتون، حيث يعاني مانشستر يونايتد بالفعل من نقص في عدة مراكز أساسية. لا يزال اللاعب الذي تم التعاقد معه في الصيف ماتيس دي ليخت غائبًا بسبب مشكلة مستمرة في الظهر، بينما لا يمكن أيضًا اختيار ماسون ماونت وباتريك دورغو حاليًا. التوقيت قاسٍ بشكل خاص بالنسبة لمارتينيز، الذي شارك في 15 مباراة متتالية في جميع المسابقات منذ عودته في نوفمبر بعد إصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي قبل 12 شهرًا.
أصبحت تاريخ الإصابات البدنية للاعب الأرجنتيني مصدر قلق لمشجعي مانشستر يونايتد، بعد أن خضع سابقًا لعملية جراحية لإصابة في القدم في عام 2023. في حين أشار تقييم كاريك الأولي إلى أن مشكلة الساق الحالية طفيفة، فإن الطاقم الطبي سيكون حذرًا من التسرع في إعادة لاعب قضى الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء مؤخرًا. مع اشتداد المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، فإن خسارة قائد من عيار مارتينيز لأي فترة من الزمن تظل ضربة كبيرة لاستقرار دفاع النادي.
يونايتد يظل دون هزيمة تحت قيادة المدرب المؤقت
على الرغم من الإصابات، تواصل حقبة كاريك تحدي النقاد، حيث يُظهر مانشستر يونايتد مرونة كانت غائبة في كثير من الأحيان في وقت سابق من الموسم. جاءت نقطة التحول في مباراة الاثنين بفضل البديل سيسكو، الذي اكتسب شهرة باعتباره متخصصًا في الدقائق الأخيرة من المباريات في ظل الإدارة الفنية الحالية. بفضل النقاط الثلاث، تجاوز مانشستر يونايتد منافسيه تشيلسي وليفربول في جدول الترتيب، مما يضفي أجواء إيجابية قبل جدول مباريات مارس المزدحم الذي يتضمن رحلة إلى سانت جيمس بارك لمواجهة نيوكاسل.
كما حظي أداء الحارس الشاب سيني لامينز بالثناء، حيث أنقذ الحارس البلجيكي عدة كرات من الطراز العالمي ليحافظ على التقدم الضئيل. يتطلع مانشستر يونايتد الآن إلى استقبال كريستال بالاس في أولد ترافورد يوم الأحد، على الرغم من أنه من المتوقع أن يغيب مارتينيز مرة أخرى. يوفر خروج النادي المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي جانبًا إيجابيًا، حيث يمنحه استراحة طويلة مدتها 11 يومًا في منتصف مارس، مما يتيح للفريق الأول، بما في ذلك مارتينيز، الوقت اللازم لاستعادة لياقته البدنية الكاملة استعدادًا للانطلاقة الأخيرة في الموسم.
