مانشستر يونايتد وليفربول | الطفل الصغير يلقّن صلاح وشركاء "الفرص الضائعة" درسًا "قد يكلف البريميرليج"!

كارثة هجومية للريدز!

فرّط ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد (2-2) مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 32 من المسابقة.

وتقدم ليفربول عن طريق لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن تنقلب الأمور في الشوط الثاني ويسجل مانشستر يونايتد هدفين عن طريق برونو فرنانديش (50) وكوبي ماينو في الدقيقتين 50 و67.

وتحصل هارفي إليوت على ركلة جزاء قبل النهاية، سجل منها محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 84.

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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 71 نقطة، في وصافة البريميرليج، بفارق الأهداف خلف آرسنال المتصدر، ويأتي خلفهما مانشستر سيتي ثالثًا (70)، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.