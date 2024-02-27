لوتون تاون ومانشستر سيتي | خماسية هالاند الصاعقة تبعث برسالة لريال مدريد: انسوا مبابي!

النرويجي يلتهم أصحاب الأرض

وسط أجواء حماسية على ملعب كينيلورث رود معقل لوتون تاون، حلم الفريق المُضيف بإقصاء البطل مانشستر سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن كل شيء تحطم في لحظة!

إرلينج هالاند احتاج للمسة واحدة "كالعادة" في الدقيقة الثالثة من كرة داخل منطقة الجزاء، ليوجه رسالة واضحة وصريحة إلى لوتون تاون جاءت فحواها "لا تحلموا في وجودي".

وبعدها بدقائق معدوة سجل النرويجي الثاني بمساعدة جديدة من كيفين دي بروينه، ليقتل المباراة تمامًا ويصبح ما تبقى منها مجرد نزهة ليسجل بنفسه الهدف الثالث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لوتون ظنوا أنهم يمكنهم العودة بتسجيل ثنائية، ليعود هالاند ويذكرهم بوجوده بهدف رابع وخامس، ليدخل التاريخ مع دي بروينه، خمسة أهداف، وسوبر هاتريك أسيست، في مباراة أشبه بالسيرك سجل فيها ماتيو كوفاتشيتش السادس.

سيتي شق طريقه بنجاح إلى نصف النهائي بالفوز 6/2، وبالنظر إلى باقي المنافسين، يبدو أن الفريق على موعد مع بطولة جديدة لبيب جوارديولا، ولكن دعونا نتحدث أكثر عن هالاند!