Kylian Mbappe PSG 2024Getty Images
علي سمير

فيديو | "ستورطنا مرة أخرى" .. تفاصيل مفاجئة من اجتماع مبابي بماكرون وأمير قطر في قصر الإليزيه!

Kylian Mbappeريال مدريدانتقالاتباريس سان جيرمانLiverpoolأرسنالالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىالدوري الإسباني – الليجا

الأمر لم يكن كما اعتقد البعض

الأنظار كلها كانت موجهة إلى قصر الإليزيه مساء اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل معرفة ما سيسفر عنه عشاء كيليان مبابي مع الرئيس الفرنسي.

إيمانويل ماكرون قام بدعوة مبابي على العشاء، بحضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وسط ترقب في جميع أنحاء العالم، وتوقعات بأن هذه الجلسة لإقناعه بالبقاء في باريس.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو نفى هذا الأمر تمامًا، وقال إن الاجتماع ليس بهدف الجلوس مع مبابي للحديث عن مستقبله، والهدف منه لا يخص مغادرته للنادي الفرنسي على الإطلاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأشار إلى أن باريس لن يتقدم بأي عرض لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024.

وأكد رومانو أن مبابي لا يتفاوض سوى مع ريال مدريد في الوقت الحالي، رغم الأنباء المنتشرة حول اهتمام آرسنال وليفربول بالتعاقد معه.

وفي سياق متصل نشر حساب "Get French Football News" مقطع فيديو لمحادثة تجمع مبابي بأمير قطر وماكرون.

وقال خلالها ماكرون لمهاجم باريس:"يبدو أنك ستضعنا في ورطة مرة أخرى".

يذكر أن العديد من الصحف العالمية قالت إن مبابي أبلغ الخليفي بقراره بمغادرة باريس، ليدخل في مفاوضات حول تفاصيل عقده القادم مع ريال مدريد.

إعلان

اختيارات المحررين