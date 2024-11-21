نحو علاج أكبر صداع في رأس جوارديولا .. لاعب برشلونة و5 آخرين على قائمة أولويات مانشستر سيتي بالشتاء!

الأبطال ما زالوا يعانون من خسارة أربع مباريات متتالية، لكن شراء لاعب وسط لسد فراغ رودري قد يعيدهم للمسار الصحيح.

لم يُخفِ بيب جوارديولا أبدًا حبه للنوافذ الدولية، وواصل عادة استخدام استراحة نوفمبر للنظر في مستقبله بالموافقة على تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عام واحد.

بالتأكيد، لم يثنيه عن الاستمرار الفترة العقابية التي واجهها هو وفريقه سيتي قبل الاستراحة، إذ أنه للمرة الأولى في مسيرته التدريبية التي استمرت 17 عامًا، تعرض جوارديولا لأربع هزائم متتالية في جميع المسابقات. خسر سيتي أمام توتنهام ليخرج من كأس كاراباو، وتعرض لهزيمة لأول مرة في دوري الأبطال لمدة تزيد عن عامين عندما تغلب عليهم سبورتينغ CP وسقطوا خلف ليفربول بخمس نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارتهم أمام بورنموث ثم برايتون.

منح التوقف لمدة أسبوعين في نشاط الأندية مانشستر سيتي فترة راحة هم في أمسّ الحاجة إليها وفرصة لعدد من لاعبيهم المتأثرين بالإصابات للتعافي. ولكن لن يحل ذلك أكبر مشكلة تواجههم: الغياب المستمر لروجبري. في حين يمكن لجون ستونز وجاك غريليش ومانويل أكانجي وفيل فودين وماثيوس نونيس وناثان آكي وجيريمي دوكو وروبن دياش جميعًا العودة في المباراة ضد توتنهام يوم السبت، فإن الإسباني الفائز بجائزة الكرة الذهبية ما زال يواجه طريقًا طويلًا للعودة من إصابة الركبة التي تعرض لها ضد أرسنال في سبتمبر، ومن المقرر أن يعود للمشاركة في مبارايات في يونيو.

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تبلغ نسبة فوز السيتي 74 بالمئة بوجود رودري في الفريق، والتي تنخفض إلى 67 بالمئة عند غيابه. إذا لم يكن ذلك يبدو وكأنه هبوط كبير، ففكر في هذا: فريق جوارديولا لم يُهزم في كل من المباريات الـ 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز التي لعبها لاعب الوسط الموسم الماضي. من بين أربع مباريات غاب عنها رودري، خسر سيتي ثلاثًا. بين الخسارة أمام برينتفورد في نوفمبر 2022 ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد في مايو 2024، لم يُهزم الفريق أبدًا بوجود رودري في التشكيلة.

"لا يوجد أحد في تشكيلة السيتي مثل رودري، لذلك في المدى القصير، لا يمكن تعويضه"، كتب جيمي كاراجر في The Telegraph في وقت سابق من هذا الشهر. "يمكن مقارنة هذا التأثير عندما حُرم ليفربول من فيرجيل فان دايك أثناء الدفاع عن اللقب في 2021. أعتقد أن يورغن كلوب كان سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني لو كان فان دايك لائقًا. هناك بعض اللاعبين الذين هم أساس بالنسبة لفرص نجاح الفريق، يصبح الفريق غير معروف بدونهم. رودري هو مثل هذا اللاعب."

هناك طريقة واحدة لسيتي لاستبدال رودري، وهي الذهاب وشراء لاعب خط وسط من الطراز الرفيع في فترة الانتقالات الشتوية في يناير. سيتي بالتأكيد ليس لديه نقص في المال بعد تحقيق أرباح قدرها 116 مليون يورو (97 مليون جنيه إسترليني/122 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ناهيك عن تسجيل رقم قياسي في الإيرادات بلغ 826 مليون يورو (690 مليون جنيه إسترليني/873 مليون دولار) العام الماضي. قد يكون النادي مترددًا في استخدام نافذة يناير في الماضي، ولكن القيام بذلك الآن يمكن أن يكون الفرق بين الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي والتخلي عن اللقب، بالإضافة إلى التأثير الكبير في محاولتهم للفوز بدوري أبطال أوروبا.

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