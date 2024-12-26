مانشستر سيتي وإيفرتون .. عقوبة كارثية قد تكون سر نكسة جوارديولا وهذا ليس إرلينج هالاند!

كابوس جديد في ملعب الاتحاد

بعد الانتصار في مرة واحدة فقط من آخر 13 مباراة لعبها الفريق بكل البطولات، دخل مانشستر سيتي مباراته مع إيفرتون، اليوم، الخميس، على ملعب الاتحاد، طمحًا في كسر هذه السلسلة السلبية.

الأمور كانت تسير على ما يُرام في البداية، بسيطرة كاسحة ومحاولات مستمرة للتسجيل، لينجح برناردو سيلفا في وضع فريقه بالمقدمة، ليسأل الجميع نفس السؤال، هل عاد مانشستر سيتي أخيرًا؟

الإجابة كانت عند إيليمان ندياي لاعب إيفرتون، والذي قالها صريحة "لا" بتسجيله هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 36 من خطأ ساذج لدفاع سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إرلينج هالاند حصل على فرصة لمحو كل هذه السلبيات، والعودة مرة أخرى لهز الشباك، ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليؤكد أن الإجابة "لا" ومانشستر سيتي يمر بالكبوة الأسوأ له مع جوارديولا.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ليخطف شون دايش ورفاقه نقطة جديدة من الكبار مثلما فعل مع آرسنال وتشيلسي، بينما بتجمد رصيد سيتي عند 28 نقطة في الدوري الإنجليزي من 18 مباراة، ليظهر سؤال آخر: ماذا يحدث في ملعب الاتحاد؟