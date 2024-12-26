"حتى اللاعبين طلبوا" .. جوارديولا يعلن موقف مانشستر سيتي من انتقالات يناير

غيابات بالجملة قبل مواجهة إيفرتون

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن موقف ناديه من دخول فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم الفريق بلاعبين جدد لمساعدته على الخروج من كبوته.

سيتي يعاني من أزمة طاحنة من ناحية النتائج أو الأداء منذ بداية الموسم، حيث فاز الفريق في مباراة واحدة فقط من آخر 13 مواجهة لعبها بكل البطولات، مما جعل البعض يطالب بالدعم في الميركاتو لتصحيح الأوضاع.

وهو الأمر الذي علق عليه جوارديولا، قبل مباراة الفريق أمام إيفرتون، اليوم، الخميس، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال في تصريحات نشرتها شبكة "أمازون برايم":"بكل تأكيد لو أتيحت لنا الفرصة لإضافة بعض اللاعبين في انتقالات يناير سنفعل ذلك".

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وأضاف:"لقد عانينا كثيرًا هذا الموسم في الدفاع والوسط، ولكني لا أعلم ما سيحدث لأن الميركاتو الشتوي ليس سهلًا، ومع ذلك نحن في حالة من الاستعداد، أعتقد أن حتى اللاعبين في مانشستر سيتي سألونا عن هذا الأمر، وقالوا لنا:هل سنضم لاعبين جدد؟ من فضلكم".

وفي سياق متصل تغيب الثلاثي إيدرسون وماتيوس نونيز وجون ستونز عن قائمة سيتي لمواجهة إيفرتون، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار من جوارديولا.

ولم يتواجد كذلك جاك جريليش لأسباب بدنية، ونفس الأمر بالنسبة للمدافع المخضرم كايل ووكر، الذي قيل إنه ليس بحالة صحيفة جيدة وفقًا للصحفي جاك جوجان.

جدير بالذكر أن سيتي يلعب مباراة التوفيز، وهو في المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ27 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب المركز الأول.