Getty Images Sport
حضر حفلًا بعدما استأذن السفر لـ"أسباب شخصية".. ماسكيرانو يعلق على تصرف دي بول!
- Getty Images Sport
إنتر ميامي يركز على مهمة واحدة
في المباراة الثانية من السلسلة، يزور ميامي ناشفيل - وهو فريق هزمه مرتين في الأسبوعين الماضيين، وفي كلتا المرتين بشكل مقنع. على الرغم من هذين الفوزين الأخيرين، أقر مدرب ميامي خافيير ماسكيرانو بجودة ناشفيل والتحديات التي فرضوها على فريقه، مؤكداً على الحاجة للتركيز والتحسن قبل مباراة السبت الحاسمة في الأدوار الإقصائية.
يمتلك فريق (The Herons) أفضلية بنتيجة 8-3 في مجموع الأهداف على ناشفيل خلال آخر مواجهتين. وقال ماسكيرانو: "علينا الانتباه للتفاصيل ومواصلة التحسن للوصول إلى أفضل هيئة ممكنة". وأضاف: "على الرغم من تحقيقنا نتيجتين جيدتين ضدهم في الأسابيع الأخيرة، إلا أننا نعلم أن ناشفيل قد وضعنا في مواقف صعبة من قبل. لقد نجحنا في التعامل معهم جيدًا، لكننا نتوقع منهم اختبارنا مرة أخرى، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
- Getty Images Sport
"لا أؤمن بالمباريات المتطابقة"
أكد مدرب إنتر ميامي أنه سيحظى بتشكيلة كاملة متاحة، باستثناء ديفيد رويز فقط، الذي لا يزال في مرحلة التعافي. جميع الشخصيات الرئيسية في الفريق - بما في ذلك ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، ورودريجو دي بول - جاهزون بدنياً ومتاحون للاختيار. وقال ماسكيرانو: "لدينا مجموعة أساسية - عمود فقري لا يمس - لأن أي فريق يريد النجاح يحتاج إلى واحد".
وأردف: "انطلاقاً من هناك، نقوم بإجراء تعديلات اعتماداً على ما يتطلبه الفريق والمباراة. لا أؤمن بالمباريات المتطابقة، لذلك من الضروري أن يفهم الجميع أهميتهم". "أقول دائماً إن جودة الدقائق أهم من كميتها. سنقرر من سيبدأ بناءً على ما نعتقد أن المباراة تتطلبه. بصرف النظر عن ديفيد، الذي لا يزال يتعافى، الجميع جاهز - وكل لاعب سيكون له دور يلعبه".
- Getty Images Sport
ماسكيرانو يتحدث عن غياب دي بول
تطرق ماسكيرانو إلى رحلة دي بول الأخيرة إلى الأرجنتين عقب فوز إنتر ميامي 3-1 على ناشفيل في المباراة الأولى من السلسلة. استغل لاعب خط الوسط أيام إجازته للسفر إلى بوينس آيرس لرعاية أمور شخصية - وحضر أيضًا الحفل الموسيقي الأول لشريكته تيني ستوسيل.
وقال ماسكيرانو: "كان عليه السفر لأسباب شخصية، وقد منحناه الإذن، عندما تمنح اللاعبين إجازة، فأنت لا تسألهم عما سيفعلونه".
- Getty Images Sport
ماذا بعد؟
إذا فاز ميامي بالمباراة الثانية من السلسلة في ملعب جيوديس بارك، فسيتأهلون إلى الدور التالي - وبذلك يمحون الذاكرة المرة للموسم الماضي - بعد فوزهم بـ "درع المشجعين" برصيد تاريخي من النقاط - تم إقصاؤهم من نفس الدور على يد أتلانتا يونايتد، وهو فريق تأهل فقط عبر "الوايلد كارد".
إعلان