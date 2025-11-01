في المباراة الثانية من السلسلة، يزور ميامي ناشفيل - وهو فريق هزمه مرتين في الأسبوعين الماضيين، وفي كلتا المرتين بشكل مقنع. على الرغم من هذين الفوزين الأخيرين، أقر مدرب ميامي خافيير ماسكيرانو بجودة ناشفيل والتحديات التي فرضوها على فريقه، مؤكداً على الحاجة للتركيز والتحسن قبل مباراة السبت الحاسمة في الأدوار الإقصائية.

يمتلك فريق (The Herons) أفضلية بنتيجة 8-3 في مجموع الأهداف على ناشفيل خلال آخر مواجهتين. وقال ماسكيرانو: "علينا الانتباه للتفاصيل ومواصلة التحسن للوصول إلى أفضل هيئة ممكنة". وأضاف: "على الرغم من تحقيقنا نتيجتين جيدتين ضدهم في الأسابيع الأخيرة، إلا أننا نعلم أن ناشفيل قد وضعنا في مواقف صعبة من قبل. لقد نجحنا في التعامل معهم جيدًا، لكننا نتوقع منهم اختبارنا مرة أخرى، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".