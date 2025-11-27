FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
أحمد فرهود

تطورات مثيرة .. "مزاد سعودي" للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش وصفقة مفاجئة معروضة على النصر

كواليس مهمة من داخل البيت النصراوي..

شهد نادي النصر تطورات مثيرة، في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك فيما يتعلق بملف التعاقدات الشتوية المرتقبة، وتجديد عقود بعض اللاعبين.

النصر يسير بشكلٍ رائع في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وتحديدًا في مسابقتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا "2"؛ وذلك رغم نكسة الفريق الكبيرة، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    تعثر مفاوضات نادي النصر مع مارسيلو بروزوفيتش

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء يوم الخميس، عن تعثر مفاوضات نادي النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، بشكلٍ رسمي.

    الموقع أكد أن "المقابل المالي"، كان السبب الرئيس في تعثر المفاوضات؛ حيث اشترط اللاعب رفع راتبه السنوي بشكلٍ كبير، للموافقة على التجديد مع النصر.

  • مزاد "سعودي" للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. موقع "365Scores" فجّر مفاجأة كبرى، بخصوص مستقبل النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حال عدم التجديد مع قلعة العالمي، والرحيل في صيف 2026.

    وأعلن الموقع رغبة أكثر من نادٍ سعودي، في التعاقد مع بروزوفيتش بشكلٍ رسمي؛ وهو ما يؤكد أن ليس عملاق الرياض الهلال، هو المهتم به فقط.

    وأوضح الموقع أن أندية دوري روشن السعودي، تنتظر دخول النجم الكرواتي "الفترة الحرة" من عقده مع الفريق النصراوي؛ من أجل تقديم عروض مالية مغرية، لإقناعه بالانضمام إليها.

    أيضًا.. تحصل مارسيلو بروزوفيتش على عددٍ من العروض الأوروبية؛ حيث قيل سابقًا أن العملاق الإيطالي يوفنتوس، على رأس المهتمين به.

  • جيسوس يدرس.. وصفقة شتوية مفاجئة معروضة على النصر!

    وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد عن دراسة البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ فكرة التعاقد مع صفقة هجومية جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    الرشيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الخميس: "جيسوس يدرس قرار التعاقد مع مهاجم جديد في الفترة الشتوية؛ وذلك ضمن خيارات أخرى مطروحة".

    وأكد الرشيد في مفاجأة كبرى؛ أن هُناك مهاجم أجنبي لعب في دوري روشن السعودي سابقًا، معروض على النصر لضمه في الشتوية.

    وتابع الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي؛ بخصوص هذا الأمر: "لكن.. الأمر صعب للغاية".

    واختتم خالد الرشيد خبره؛ بالإشارة إلى أن ملف تغيير اللاعبين الأجانب في الفريق النصراوي، سيعتمد على العروض المُقدمة للحارس البرازيلي بينتو ماتيوس ومواطنه الجناح الشاب ويسلي جاسوفا.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.