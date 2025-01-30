هل يقول الحقيقة؟ .. صفقة جون دوران تفتح باب التشكيك في "صدق" ماجد الجمعان مع جماهير النصر

بعد أنباء اقتراب النصر من صفقة جون دوران

لا يزال ملف الصفقة الجديدة بنادي النصر، مثار جدل واسع، في ظل مساعي الإدارة نحو حسم صفقة المهاجم الثاني برفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، خاصة بعد رحيل البرازيلي آندرسون تاليسكا إلى صفوف فنربخشه.

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وذكرت وكالة "ذي أتلتيك" خلال الساعات الماضية، بأن النصر حسم اتفاقه مع أستون فيلا الإنجليزي، بشأن التعاقد مع الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق، بمقابل نحو 77 مليون يورو، على أن يجري اللاعب الفحوصات الطبية، اليوم، في لندن، تمهيدًا لإتمام الانتقال إلى فارس نجد.