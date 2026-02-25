Getty Images Sport
ترجمه
ليونيل ميسي يكشف عن الطريقة "الرومانسية" التي تقدم بها لزوجته أنتونيلا روكوزو
من روزاريو إلى ميامي
ميسي وأنتونيلا حبيبان منذ الطفولة، حيث التقيا لأول مرة عندما كانا طفلين في الأرجنتين. دفعت علاقتهما الرومانسية الزوجين إلى السفر حول العالم، حيث أمضى ميسي معظم مسيرته في برشلونة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان والآن إلى إنتر ميامي. على الرغم من زواجها من أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، تصر أنتونيلا على أن حياتها روتينية إلى حد كبير. قالت لمجلة Grazia: "نحن نحب روتيننا. إنه أمر مهم جدًا لعائلتنا، الهيكل. نستيقظ مبكرًا جدًا، ونأخذ الأطفال إلى المدرسة، ثم أحاول أن أتدرب خمس مرات على الأقل في الأسبوع. بعد ذلك أحاول أن أقوم بالاجتماعات أو المهام أو جلسات التصوير في الفترة التي يكون فيها الأطفال في المدرسة. ثم أذهب لأخذ الأطفال وأصطحبهم إلى جميع أنشطة كرة القدم أو الأنشطة بعد المدرسة. بعد ذلك نتناول العشاء ونذهب إلى الفراش. نحن مثل أي عائلة عادية".
- Getty Images Sport
كيف طلب ميسي الزواج
كشف ميسي الآن عن كيفية طلبه الزواج في إحدى الليالي في برشلونة.
وقال لناهول غوزمان في بودكاست Miro de Atrás: "كنا معًا منذ سنوات عديدة. كان لدينا بالفعل ثياغو وماتيو؛ كان لدينا بالفعل ولدان".
"وفي إحدى المرات، خرجنا لتناول العشاء في برشلونة، في أحد الفنادق، وقضينا الليلة هناك، وهناك طلبت يدها للزواج، ولكن كان الأمر معروفًا بالفعل، كان لا بد أن يكون كذلك، ولكن كان الأمر أكثر رومانسية.
لم يكن الأمر كما لو أن السلسلة انقطعت فجأة في أحد الأيام وقلت: "آه، دعينا نتزوج، هذا كل شيء". لا، لا، كان الأمر أكثر رومانسية، ولكنه كان تقريبًا مثل ذلك - تحديد الموعد، شيء من هذا القبيل. نعم، لأنه كان بالفعل كما لو أن الرابطة أصبحت رسمية".
عائلة ميسي تفتقد برشلونة
كما اعترف ميسي أنه يود العودة إلى برشلونة مع عائلته للعيش هناك في المستقبل. وهو مرتبطبعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وهو ما سيجعله يتجاوز سن الأربعين.
وقال لصحيفة SPORT في نوفمبر 2025: "أرغب حقًا في العودة إلى هناك، نحن نفتقد برشلونة كثيرًا. أنا وزوجتي وأولادي نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة إليها. لدينا منزلنا هناك، وكل شيء، لذلك هذا ما نريده. أنا متشوق جدًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه، لأنني منذ أن غادرت إلى باريس، لم أعد إلى كامب نو، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيتركز اهتمام ميسي الآن على إنتر ميامي بعد انطلاق موسمالدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) نهاية الأسبوع الماضي بهزيمة أمام لوس أنجلوس إف سي. وسيهدف فريق هيرونز إلى حصد أول نقاط له في الموسم في المباراة المقبلة ضد أورلاندو سيتي. ومن المتوقع أيضًا أن يشارك ميسي في كأس العالم 2026 في الصيف مع الأرجنتين، حيث يهدف فريق ليونيل سكالوني إلى الدفاع عن لقبه في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
إعلان