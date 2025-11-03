Lionel Messi Lamine Yamal GFXGetty Images/Goal
Thomas Hindle و أحمد فرهود

استبعاد ميسي ومحمد صلاح وإنجاز تاريخي للامين يامال .. باريس سان جيرمان يسيطر على تشكيل "فيفبرو" 2025

أسماء عالمية كبيرة تقود "التشكيل الأفضل" لعام 2025..

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، مساء اليوم الإثنين، "التشكيل الأفضل عالميًا" لعام 2025.

"التشكيل الأفضل" لعام 2025؛ شهد سيطرة كبيرة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وعلى رأس الأسماء الباريسية في "التشكيل الأفضل"؛ كان النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الحاصل على جائزة "الكرة الذهبية" في العام الحالي.

وقد تم التصويت على هذا التشكيل؛ من قِبل اللاعبين المحترفين، الذين اختاروا أفضل 11 اسمًا بينهم.

  • 2025 FIFPRO Men's World 11FIFPRO

    مواهب رائعة.. "التشكيل الأفضل" لعام 2025

    وفي هذا السياق.. تألف "التشكيل الأفضل" لعام 2025، من بعض ألمع المواهب في أوروبا؛ والذين مثّلوا ثلاثة من أكبر 5 دوريات، وهم: "الإنجليزي، الإسباني والفرنسي".

    وفيما يلي.. "التشكيل الأفضل" لعام 2025 حسب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين:

    حارس مرمى جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي
    مدافع أشرف حكيمي باريس سان جيرمان
    مدافع فيرجيل فان ديك ليفربول 
    مدافع نونو مينديشباريس سان جيرمان
    لاعب وسط فيتينياباريس سان جيرمان 
    لاعب وسط بيدري برشلونة 
    لاعب وسط جود بيلينجهامريال مدريد 
    لاعب وسط كول بالمر تشيلسي 
    مهاجم لامين يامال برشلونة 
    مهاجم عثمان ديمبيليباريس سان جيرمان
    مهاجم كيليان مبابي ريال مدريد 
  • psg champions league(C)Getty images

    باريس سان جيرمان يتصدر.. وإنجاز تاريخي للامين يامال

    وبطبيعة الحال.. سيطر فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم على "التشكيل الأفضل" لعام 2025 - كما ذكرنا سابقًا -؛ حيث تواجد خمسة من نجومه، بما فيهم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما المنتقل إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صيف 2025.

    دوناروما تم اختياره بناء على مستواه مع الفريق الباريسي، في الموسم الماضي 2024-2025؛ وليس عن العام الرياضي الحالي بالطبع.

    وكان من الممكن أن يكون عدد نجوم نادي باريس سان جيرمان أكبر؛ حيث تم ترشيح كل من المدافع البرازيلي ماركينيوس ومتوسط الميدان البرتغالي جواو نيفيش، لكن لم ينجح أي منهما في دخول "التشكيل الأفضل".

    أيضًا.. كان استبعاد الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نادي باريس سان جيرمان، من قائمة المرشحين أساسًا لدخول "الشكيل الأفضل" لعام 2025؛ بمثابة المفاجأة الكبيرة جدًا.

    ومن ناحيتهما.. جاء عملاقا إسبانيا برشلونة وريال مدريد في المرتبة الثانية، من حيث السيطرة على "التشكيل الأفضل"؛ بواقع لاعبين لكل منهما.

    وأصبح الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أصغر لاعب يتم ترشيحه في "تشكيل الأفضل"، وذلك عن عمر 18 سنة فقط؛ بينما يعد نجم نادي تشيلسي كول بالمر، واحدًا من ستة لاعبين جدد.

    وقال بالمر؛ عن ذلك: "من الواضح أن الانضمام إلى فريق (فيفبرو)، شرف كبير.. أن يتم التصويت عليك من قِبل اللاعبين الآخرين؛ هو شعور رائع". 

    وأضاف نجم تشيلسي: "اللاعبون يعرفون ما يتطلبه الأمر للعب على مستوى عالٍ؛ لذا.. فإن الحصول على تصويتهم، هو أفضل شعور".

  • Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    لا مكان لليونيل ميسي في "التشكيل الأفضل" لعام 2025

    الغياب الأبرز عن "التشكيل الأفضل" لعام 2025، كان للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم. 

    وغاب ميسي عن "التشكيل الأفضل" لعام 2024 أيضًا؛ بعد أن كان ضمنها لمدة 17 عامًا متتالية.

    الأسطورة الأرجنتينية كان لديه فرصة ضئيلة، لدخول "التشكيل الأفضل" 2025؛ وذلك بعد ترشيحه ضمن القائمة المختصرة لهذا العام، لكنه لم ينجح في النهاية.

    أرقام ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في 2025:

    * مباريات: 45.

    * دقائق: 3.797.

    * مساهمات تهديفية: 59.

    * أهداف: 40.

    * تمريرات حاسمة: 19.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP

    كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح من بين الأسماء البارزة المستبعدة!

    وإلى جانب الأسطورة ليونيل ميسي.. تم استبعاد لاعبين بارزين آخرين من "التشكيل الأفضل" لعام 2025؛ وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    استبعاد صلاح من "التشكيل الأفضل"؛ جاء بالرغم من تصدره عدد المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، وقيادته فريقه للتتويج باللقب الغالي.

    كذلك.. تم استبعاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم من "التشكيل الأفضل" 2025؛ رغم أنه تم ترشيحه في البداية.

    كما غاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر "ليفربول" ومواطنه رافينيا دياز "برشلونة" والأرجنتيني خوليان ألفاريز "أتلتيكو مدريد"، وغيرهم الكثير.