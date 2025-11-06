Lionel Messi Argentina 2025Getty
"ستكون استثنائية" .. تلميح مثير من ليونيل ميسي حول مشاركته في كأس العالم 2026

بعد عباراته الحزينة في مباراة فنزويلا..

في الوقت الذي يستعد منتخب الأرجنتين، للدفاع عن لقبه في كأس العالم 2026، ظلّ الحديث متواردًا حول موقف ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، من المشاركة في المونديال.

وألمح الأسطورة الأرجنتينية بأن سيكون جزءًا من حلم "التانجو" في اللقب الرابع، بعدما حجزت كتيبة ليونيل سكالوني، مقعدًا رسميًا في مونديال 2026.

    من قلب ملعب لوسيل، لا ينسى أي عاشق للكرة، تلك اللحظة التاريخية التي سجّلها ليونيل ميسي، وهو يرتدي "البشت" القطري، ويرفع كأس العالم بين زملائه، لينتظر 36 عامًا من انتظار الجماهير الأرجنتينية، لتكرار المجد الذي صنعه الأسطورة الراحلة دييجو مارادونا في نسخة 1986.

    وساعد ليونيل ميسي، المُتوج بالكرة الذهبية "ثماني" مرات، منتخب بلاده في تحقيق المجد العالمي في قطر، ليكمل مسيرته الأسطورية، برفع أغلى الألقاب، من قلب الشرق الأوسط.

    ومنذ ذلك الانتظار، اشتعلت التكهنات حول المدة التي سيظل فيها أفضل لاعب لاتيني على الإطلاق، متاحًا لكتيبة الأرجنتين، بعدما وصل ميسي إلى 195 مباراة دولية، سجل فيها 114 هدف.

    وخاض ميسي آخر مباراة تنافسية على أرض الأرجنتين، ولكن يُتوقع أن يظل مرشحًا للانضمام إلى المنتخب حتى الصيف المُقبل، حيث سيُسمح له بارتداء شارة القيادة لمنتخب بلاده، من أجل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم.

    تلميح بالظهور في مونديال 2026 .. ماذا قال ليونيل ميسي؟

    وكان ميسي متحفظًا بعض الشيء، حول مشاركته المحتملة في كأس العالم 2026، إلا أنه أبدى سعادته الآن بانطلاق المونديال في الولايات المتحدة، حيث يخوض "البرغوث" مسيرته مع نادي إنتر ميامي في دوري MLS.

    وقال ميسي، في كلمة ألقاها بمنتدى الأعمال الأمريكي في فلوريدا، "لدي توقعات كبيرة بأن كأس العالم المُقبلة ستكون حدثًا استثنائيًا. ستكون هناك مباريات رائعة. هناك فرق ستأتي من جميع أنحاء العالم، وبعضها فرق كبيرة جدًا".

    وأعطى ميسي مؤشرًا في وقت سابق، على عدم تواجده في الحدث الرئيس للفيفا، في رسالة وداعية لجماهير الأرجنتين، خلال مباراة فنزويلا في تصفيات كأس العالم، في سبتمبر الماضي، قائلًا "لقد قلت ذلك في هذا الوقت، لا أعتقد أني سأشارك في مونديال جديد. لنظرًا لعمري (38 عامًا)، من المنطقي ألا أشارك، ولكننا هناك وأنا متحمس. أعيش اليوم بيومه، وأستمتع بما أشعر به، والواضح أن اليوم كانت آخر مباراة لي هنا (في الأرجنتين)".

  • الرقصة الأخيرة: ميسي مدعو للتواجد مع رونالدو

    وبينما يدخل الثنائي المرحلة الأخيرة من مسيرتهما الحافلة بالأرقام القياسية، بات ليونيل ميسي مُطالبًا بـ"رقصة أخيرة" في كأس العالم 2026، وسط مواجهة مُحتملة مع كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال.

    وقال الصحفي توماس جواش "كنا جميعًا هادئين للغاية، حتى ظهر ليونيل ميسي، وبسؤاله عن وجوده في كأس العالم 2026، يقول إنه من الطبيعي ألا يكون هناك، لكن إذا كان لكأس العالم المقبلة أي جاذبية، فهذه هي الرقصة الأخيرة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، ستكون أحد أكثر الأحداث الملحمية روعة وعظمة في تاريخ كرة القدم، والرياضة العالمية، ولكن ليو يشكك في ذلك".

    وأضاف "آمل أن يلعب في كأس العالم، حتى لو كان "محنطًا"؛ لأن هناك 48 فريقًا يلعبون، ومئات اللاعبين، هل يكون ميسي هو الغائب الوحيد؟ أعتقد أن ذلك سيكون مزحة بالنسبة لكرة القدم، ويجب على أحدهم التدخل، لا يمكنك تركنا وحدنا".

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    عقد إنتر ميامي: ميسي مستمر حتى عام 2028

    وبينما يبدو ليونيل ميسي موشكًا على الاعتزال الدولي، إلا أن نجم برشلونة السابق مدد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، وهو يتطلع لمساعدة "هيرونز" على الانتقال لملعب جديد، العام المُقبل، حيث يضع السير ديفيد بيكهام، وشركاه، خططًا طموحة للمستقبل.

    وعن توقيع عقده الجديد، قال ليونيل ميسي، "إن تجديد العقد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأدائنا الجيد. وكذلك أداء عائلتنا، وقدرتنا على الاستمرار في المساعدة على نمو النادي".

    وشعر ميسي وزوجته أنتونيلا، بالاستقرار في جنوب فلوريدا، منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استمتع إنتر ميامي بالفوز بكأس الدوريات، وكأس المشجعين، ومع مباراة فاصلة أمام ناشفيل، السبت، يسعى "هيرونز" لتحقيق المجد في كأس MLS، خلال عام 2025.

