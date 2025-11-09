"نظرته وصفتني بالغباء" .. حكم بالدوري الإسباني يروي محادثاته السرية مع ميسي ورونالدينيو ونجم ريال مدريد!

روى إدواردو إتورالدي جونزاليس، حكم الدوري الإسباني السابق، والذي كان من أبرز الحكام خلال الفترة من 1995 إلى 2012، حيث أدار العديد من مباريات برشلونة وريال مدريد، ويُعرف باسم عائلتيه أو بلقب "إيتو"، الذي أصبح شائعًا في وسائل الإعلام بعد اعتزاله التحكيم.
وكان يُعرف إيتو بأسلوبه الحواري مع اللاعبين في المباريات، من أجل كسب ثقتهم واحترامهم من خلال وضع نفسه في نفس موقعهم والسعيد لتطبيق العدالة، ليروي بعض الحوارات السرية مع أبرز النجوم.