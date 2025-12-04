"لديه شيء خاص" .. ميسي يختار المدرب الأفضل على الإطلاق ويوجه تحذيرًا للأرجنتين قبل كأس العالم 2026

انهال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمديح على مدربه السابق بيب جوارديولا، مؤكدًا أن المدرب الإسباني يحمل مكانة خاصة في قلبه بسبب الفترة التي قضاها معه في برشلونة.

جوارديولا عمل كمدرب لبرشلونة بداية من يوليو 2008 وحتى يونيو 2012، وخلال تلك الفترة عمل مع ميسي وحققًا العديد من الألقاب المحلية والقارية، بل تمكنا من غزو أوروبا بأكملها معًا.

تلك الحقبة الذهبية جعلت من بيب أحد صفوة المدربين في العالم، وكانت بداية انطلاقته بأسلوبه المعروف "التيكي تاكا"، بتواجد عمالقة آخرين مع ميسي مثل جيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي وأندريس إنييستا وغيرهم من الأساطير.

وبعد سنوات من تفرقهما، حيث يلعب ليو الآن مع إنتر ميامي، ويعمل جوارديولا كمدرب لمانشستر سيتي، خرج الأرجنتيني للإشادة بصاحب الـ54 سنة.