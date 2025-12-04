FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport
علي سمير

"لديه شيء خاص" .. ميسي يختار المدرب الأفضل على الإطلاق ويوجه تحذيرًا للأرجنتين قبل كأس العالم 2026

نجم إنتر ميامي يؤمن بأن المونديال سيكون في غاية الصعوبة

انهال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمديح على مدربه السابق بيب جوارديولا، مؤكدًا أن المدرب الإسباني يحمل مكانة خاصة في قلبه بسبب الفترة التي قضاها معه في برشلونة.

جوارديولا عمل كمدرب لبرشلونة بداية من يوليو 2008 وحتى يونيو 2012، وخلال تلك الفترة عمل مع ميسي وحققًا العديد من الألقاب المحلية والقارية، بل تمكنا من غزو أوروبا بأكملها معًا.

تلك الحقبة الذهبية جعلت من بيب أحد صفوة المدربين في العالم، وكانت بداية انطلاقته بأسلوبه المعروف "التيكي تاكا"، بتواجد عمالقة آخرين مع ميسي مثل جيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي وأندريس إنييستا وغيرهم من الأساطير.

وبعد سنوات من تفرقهما، حيث يلعب ليو الآن مع إنتر ميامي، ويعمل جوارديولا كمدرب لمانشستر سيتي، خرج الأرجنتيني للإشادة بصاحب الـ54 سنة.

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    ماذا قال ميسي عن جوارديولا؟

    النجم الأرجنتيني قال في تصريحات لشبكة "ESPN":"بالنسبة لي هو مدرب فريد من نوعه، عملت مع العديد من المدربين الرائعين، لكن بيب لديه شيء مختلف وهو الأفضل على الإطلاق".

    وأضاف:"بيب يمتلك رؤية مختلفة لجوانب اللعبة، خاصة ما يتعلق بالتحضير والاستعداد للمباريات، وأسلوبه في إعطاء اللاعبين التعليمات، يتمتع بشمولية هائلة، رحل عن برشلونة ولم يتوقف عن الفوز بالبطولات، الأمر لا يتعلق فقط بالألقاب بل أيضًا طريقة لعبه".

    وتعكس هذه التصريحات العلاقة المميزة التي تربط بين جوارديولا وميسي، حيث يعتبره المدرب الكتالوني اللاعب الأفضل في التاريخ، ويرفض مقارنته بشكل مستمر بأي لاعب آخر من الجيل الحالي، حتى نجمه النرويجي إرلينج هالاند.

  • FBL-EUR-C1-GER-ESP-BAYERN-BARCELONAAFP

    مسيرة حافلة لميسي وجوارديولا في برشلونة

    بيب حقق كل شيء تقريبًا مع برشلونة، وحصل على جائزة مدرب العام مرتين في عامي 2008 و2010، بفضل الإنجازات والكرة الممتعة التي ظهر بها الفريق تحت قيادته، واستمرت معه حتى بعد رحيله إلى بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

    جوارديولا فاز بلقبين لدوري أبطال أوروبا في 2011 و2009، وحقق الدوري الإسباني 3 مرات، وسيطر على البطولة من أمام أنياب الغريم التقليدي ريال مدريد في أعوام 2009 و2010 و2011.

    وتوج كذلك لقب كأس العالم للأندية مرتين مع الفريق الكتالوني، وكاس السوبر الأوروبي مرتين، والمحلي 3 مرات، وحصد كأس ملك إسبانيا في مرتين قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ.

    ميسي تشارك مع بيب في كل هذه الإنجازات، وواصل رحلته الناجحة مع برشلونة من بعده، ثم رحل في عام 2021 إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعدما فشل النادي في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية الحالية.

    وقضى ليو عامين مع النادي الفرنسي، ولم يستطع التأقلم على الأجواء في باريس، لينتقل إلى ناديه الحالي إنتر ميامي في 2023، حيث جدد عقده مؤخرًا مع النادي الأمريكي حتى 2028.

  • Lionel Messi Argentina 2025Getty

    تحذير بخصوص كأس العالم 2026

    ميسي نجح في الحصول على مونديال قطر 2022، وهو اللقب الأول من نوعه في مسيرته الكروية، وقبل انطلاق النسخة القادمة للبطولة لعام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خرج ليو بتحذير إلى بلاده.

    وقال صاحب الـ38 سنة:"بالتأكيد سنحاول الفوز بالبطولة مرة أخرى، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيقها، علينا القتال والحذر من التفاصيل الصغيرة لأنها مسابقة صعبة للغاية، أي فريق يمكنه تعقيد الأمور بالنسبة لك".

    وأوضح:"قد تقدم مستويات جيدة ولكن تصطدم إحدى الكرات بالقائم وتخرج والعكس صحيح، كما هناك سيناريوهات أخرى ترجح كفة أي فريق على الآخر مثل ركلات الترجيح".

    وواصل حديثه:"كنا متفوقين أمام هولندا وفرنسا وانتهى الأمر بالاحتكام إلى ركات الترجيح، وبعدها ظهر لنا الوحش ديبو "إيميليانو مارتينيز"، حيث ساعدنا على تحقيق الفوز، ولكن لا يوجد أي ضمانات لتكرار هذا السيناريو من جديد".

  • ما هو القادم لميسي؟

    النجم المخضرم يعيش واحدًا من أفضل مواسمه مع إنتر ميامي، بتسجيل 43 هدفًا وصناعة 24 في 48 مباراة لعبها مع الفريق بكل البطولات، وتأهل مؤخرًا إلى نهائي الدوري الأمريكي بعد الفوز على نيويورك سيتي 5/1 في 30 نوفمبر الماضي.

    ويطمح ليو في كتابة فصلًا جديدًا من الإنجازات يوم الأحد القادم، عندما يلعب إنتر أمام فانكوفر بقيادة الألماني توماس مولر، لتحديد الطرف الفائز بالدوري الأمريكي لهذا الموسم.

    وأما بالنسبة لكأس العالم 2026، فهناك شكوك حول جاهزية ميسي البدنية للظهور في البطولة، ولكن المؤشرات الأخيرة تؤكد أنه قد يقود كتيبة المدرب ليونيل سكالوني في الرقصة المونديالية الأخيرة.