ميسي أمام مونتريال | الذهب لا يصدأ أبدًا .. ليو ينفجر بهدف "ماركة مُسجلة" ويؤكد للجميع أن سحره لم يختف بعد!

النجم الأرجنتيني ظهر في أفضل حالاته

بعد سلسلة من التعثرات والنتائج السيئة، قرر إنتر ميامي الانفجار في وجه مونتريال بالدوري الأمريكي، والانتصار عليه بنتيجة 4/2 بالجولة 16 من عمر المسابقة.

الهدف الافتتاحي كان عن طريق ميسي، من تبادل للكرة مع سيرجيو بوسكيتس، قبل أن يشارك في لحظة حاسمة أخرى، بتمرير الكرة إلى لويس سواريز داخل منطقة الجزاء الذي أضاف الهدف الثاني، وسجل بعدها الثالث لتصبح الأمور بشبه محسومة.

مونتريال حاول العودة في الدقيقة 74 بهدف من دانتي سيلي، ولكن ميسي عاد من جديد ليسجل الرابع ليضمن الانتصار لإنتر ميامي، قبل أن يحرز الفريق الكندي هدفه الثاني في وقت لاحق، ولكنه لم ينقذه من السقوط.

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وبعيدًا عن هذا السيناريو، دعونا نتحدث عن ما قدمه ميسي في هذه المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على أرض إنتر ميامي..