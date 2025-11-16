بعدما مرر الكرة بين قدميه مرتين .. ميسي يُعوض قائد أنجولا عن إحراجه ويُلبي طلب زميله "الغريب"

ومع ذلك، يسعى المدربون والزملاء إلى الاستفادة القصوى من كل فرصة تتاح لهم للعمل مع هذا اللاعب العظيم. بالنسبة للاعب الأرجنتيني الجديد خواكين بانيشيلي - الذي خاض أول مباراة له مع المنتخب الأول ضد أنجولا - فإن ذلك يعني التقاط صورة مع أفضل لاعب في التاريخ عندما تسنح له الفرصة.

وقد تحدث إلى قناة TyC Sports عن العمل مع ميسي قائلاً: "لقد نشأت وأنا أشاهده لفترة طويلة. أن أكون هنا وأراه شخصياً. ليس هو فقط، بل جميع النجوم هنا، إنه أمر رائع حقاً. لا يزال هذا فريق كرة قدم، إنها كرة قدم، وحاولت أن أكون مستعداً وأبذل قصارى جهدي. طلبت منه التقاط صورة معي؛ كان من الرائع حقاً أن أتمكن من مشاركة هذه اللحظات معه".

وأضاف بانيشيلي عن ظهوره الأول ضد أنجولا، حيث سجل تسعة أهداف في فرنسا مع ستراسبورج هذا الموسم، مما أدى إلى انطلاق هذا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا: "إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون هنا، واليوم حصلت على فرصة للعب لبضع دقائق. إنها فرحة لا تصدق أن أكون هنا وأحصل على بعض الوقت للعب. أعتبر نفسي مهاجمًا أكثر. أشعر أنني أمتلك المقومات اللازمة وأستطيع القيام بذلك بشكل جيد. أنا عنيد؛ أحب القتال والتصدي".