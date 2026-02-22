Getty Images
ترجمه
ليفربول يتلقى ضربة قوية مع استبعاد فلوريان فيرتز من مباراة نوتنغهام فورست قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة
تغيير متأخر لليفربول في سيتي جراوند
وصل فيرتز إلى سيتي جراوند مع زملائه في الفريق وبدا أنه سيشارك في المباراة ضد نوتنغهام فورست قبل أن يتم استبعاده في اللحظة الأخيرة. شوهد اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف وهو يتحدث مع الجهاز الفني على أرض الملعب قبل أن يتم استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة. نشر مدونة ليفربول الخاصة بمباريات الفريق تحديثًا جاء فيه: "يبدو أن هناك تغييرًا متأخرًا في تشكيلة ليفربول الأساسية، حيث سيحل كورتيس جونز محل فلوريان فيرتز".
ليفربول: أليسون، فان ديك، كوناتي، كيركز، جونز، سوبوسلاي، ماك أليستر، صلاح، جاكبو، إكيتيكي، جرافنبرخ.
البدلاء: مامارداشفيلي ، جوميز، تشيزا، وودمان، روبرتسون، نيوني، رامزي، موريسون، نغوموها.
