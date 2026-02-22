Goal.com
Florian WirtzGetty Images
Gill Clark

ليفربول يتلقى ضربة قوية مع استبعاد فلوريان فيرتز من مباراة نوتنغهام فورست قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة

تعرض ليفربول لضربة قوية بسبب إصابة أحد لاعبيه قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنغهام فورست يوم الأحد. كان فلوريان فيرتز، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، قد تم اختياره في التشكيلة الأساسية، لكنه اضطر إلى الخروج من المباراة بعد تعرضه لإصابة أثناء الإحماء. تم استدعاء كورتيس جونز ليحل محل اللاعب الدولي الألماني.

  • تغيير متأخر لليفربول في سيتي جراوند

    وصل فيرتز إلى سيتي جراوند مع زملائه في الفريق وبدا أنه سيشارك في المباراة ضد نوتنغهام فورست قبل أن يتم استبعاده في اللحظة الأخيرة. شوهد اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف وهو يتحدث مع الجهاز الفني على أرض الملعب قبل أن يتم استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة. نشر مدونة ليفربول الخاصة بمباريات الفريق تحديثًا جاء فيه: "يبدو أن هناك تغييرًا متأخرًا في تشكيلة ليفربول الأساسية، حيث سيحل كورتيس جونز محل فلوريان فيرتز".

    ليفربول: أليسون، فان ديك، كوناتي، كيركز، جونز، سوبوسلاي، ماك أليستر، صلاح، جاكبو، إكيتيكي، جرافنبرخ.

    البدلاء: مامارداشفيلي ، جوميز، تشيزا، وودمان، روبرتسون، نيوني، رامزي، موريسون، نغوموها.

