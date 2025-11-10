بطل إنجلترا بدأ خطة الدفاع عن نجومه .. برشلونة وريال مدريد يُهددان استقرار خط وسط ليفربول

وفقًا لـ Anfield Watch ، فإن ليفربول معرض لخطر فقدان اثنين من نجوم خط الوسط الرئيسيين في فترة الانتقالات القادمة ، حيث يخطط ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي وريان جرافنبرخ على التوالي. تم التعاقد مع كلا لاعبي خط الوسط من قبل يورجن كلوب في صيف 2023 ، حيث كان المدرب الألماني يسعى لتعزيز خط وسط الفريق. استغرق الأمر بعض الوقت حتى يتأقلموا مع بيئتهم الجديدة وبدأوا بداية بطيئة، ولكن منذ الموسم الماضي أصبح الثنائي جزءًا لا يتجزأ من تشكيلة الريدز. بعد تألقهما في حملة الفوز باللقب، أصبح سوبوسلاي وجرافنبرخ من بين الأسماء الأولى في قائمة فريق سلوت.

يستمر عقد كلا اللاعبين مع أنفيلد حتى عام 2028، لكن ليفربول قلق من احتمال انتقالهما في فترة الانتقالات القادمة. في حين أن لاعب الوسط المجري قد جذب اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي، يبدو أن برشلونة يضع عينه على جرافنبرخ.

يضيف التقرير أيضًا أن برشلونة، من الناحية الواقعية، ليس في وضع مالي جيد يسمح له باستقطاب جرافنبرخ من أنفيلد، حيث لا يزال أمامه أكثر من عامين في عقده. ومع ذلك، ذكر تقرير من Fichajes أن "برشلونة يراقب اللاعب الهولندي وقد حدده كأولوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".