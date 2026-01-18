صافرات الاستهجان تعلو في أنفيلد .. سلوت يرد على تصرف جمهور ليفربول بعد التعادل أمام بيرنلي

تحدث سلوت عن صيحات الاستهجان بعد المباراة، قائلاً للصحفيين: "نعم، في رأيي لم تكن صيحات استهجان، بل كانت صيحات إحباط. إذا كنا ليفربول ونلعب ضد بيرنلي، الذي يجب أن ننسب له الفضل في الدفاع، وإبعاد الكرات عن خط المرمى، وكل ما تريد أن تراه إذا كنت مدرب بيرنلي، ومحاولة كل شيء لمنعنا من التسجيل. ولكن إذا كنت، كفريق ليفربول، غير محبط من التعادل على أرضك مع بيرنلي، فهناك شيء خاطئ تمامًا. أنا أتفهم الإحباط تمامًا. لدي نفس الإحباط، واللاعبون بالتأكيد لديهم نفس الإحباط، مثل المشجعين".

تحدث مدرب ليفربول أيضًا بعد أن رأى فريقه يخسر نقاطًا من فوزه بالاستحواذ للمرة الثالثة هذا الموسم، مضيفًا: "هذه ليست المرة الأولى، وعادة ما يكون الأمر محبطًا. تأتي هذه المواقف بأشكال مختلفة. أحيانًا نسجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع وتتوقع الفوز بالمباراة، ثم تتلقى هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع. أعتقد أننا لعبنا الكثير من هذه المباريات [تسع مباريات من أصل 19 من سبتمبر إلى نوفمبر] - حيث كنا الفريق الذي يصنع فرصًا أكثر من الفريق الذي نواجهه - لكننا خسرنا تلك المباريات. ثم بدأنا نصبح فريقًا أكثر حذرًا في منح الفرص للخصم، مما أدى إلى صعوبة صنع الكثير من الفرص. ونتيجة لذلك، خضنا الكثير من المباريات التي لم نخسرها، وأعتقد أن مباراة اليوم كانت مباراة أحببت فيها أن أرى فريقنا يستحوذ على الكرة أكثر من المعتاد، ويخلق الكثير من الفرص، وعادة ما يأتي ذلك مع المزيد من المخاطرة، ويأتي مع هجمات مرتدة من الفريق الآخر، لكننا سيطرنا على ذلك بشكل جيد للغاية".