ليس من أجل ليونيل ميسي فقط!.. 10 أسباب لمشاهدة الدوري الأمريكي موسم 2024

تأثير ميسي على الدورى الأمريكى؟

مع بداية الموسم الجديد من منافسات الدورى الأمريكي لكرة القدم كان الاهتمام الأكبر بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذى غير من طبيعة البطولة وجذب ملايين المشاهدين الجدد.

وهذا الموسم هوالأول الذي يلعبه ميسي، كاملًا فى أمريكا ويجب أن نشير إلى أن النجم الأرجنتيني وفريق إنتر ميامى ليسوا الحدث الأكبر فى البطولة، نعم سيتم الاهتمام بهم وتغطيتهم أكثر من أي نادً آخر ولكن هناك أسباب كثيرة تجعل الاهتمام بمتابعة الدوري الأمريكي بالموسم الجديد 2024 أمرًا مهمًا.

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى الأسباب التى قد تحمس المشجعين لمتابعة الموسم الجديد من الدوري الأمريكي على النحو التالى:-