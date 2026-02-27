Getty/GOAL
"ليس الوقت المناسب" - ديكو يكشف عن مستجدات غامضة بشأن سعي برشلونة لضم جوليان ألفاريز
لا مفاوضات بشأن جوليان ألفاريز
قدم المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، تحديثًا قاطعًا بشأن الشائعات التي ترددت حول اهتمام النادي بمهاجم أتلتيكو مدريد ألفاريز. على الرغم من إعجاب كامب نو بالنجم الأرجنتيني، أوضح ديكو أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد. وقال وفقًا لصحيفة ماركا: "لم نتحدث مع أي نادٍ أو لاعب. ليس هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، مهما كان إعجابنا بهم. سنتحدث عندما يحين الوقت المناسب. نحن في شهر فبراير. هناك العديد من اللاعبين الذين نحبهم. سنرى. لدينا مهاجمان. لم يحن الوقت لاتخاذ قرارات".
التعامل مع إصابة دي يونغ
بعيدًا عن سوق الانتقالات، تحدث ديكو عن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها فرينكي دي يونج، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بعد انسحابه من حصة تدريبية هذا الأسبوع. غياب اللاعب الهولندي يمثل ضربة قوية للمدرب هانسي فليك. وقال ديكو: "اليوم كان مفاجأة. تدربنا بجد وبشكل جيد. ليس هذا هو الوقت المناسب للإصابة، وهو في مستوى عالٍ. لا نحب أن يصاب اللاعبون، وكان يريد أن يكون هنا في هذه المرحلة من الموسم. لقد تغلبنا على جميع أنواع الإصابات، والآن علينا التغلب على إصابة أخرى".
الأمل في العودة ودوري أبطال أوروبا
على أرض الملعب، يواجه برشلونة تحديًا صعبًا بعد خسارته الثقيلة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الملك. ومع ذلك، لا يزال ديكو متفائلًا بفرص فريقه في تحقيق عودة مذهلة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.
"هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل. الأمر صعب. علينا أن نقبل أن النتيجة 4-0 صعبة. لم نتوقع ذلك. لقد أظهر هذا الفريق بالفعل أنه قادر على تجاوز اللحظات الصعبة. نحن في منتصف الطريق فقط"، أضاف قبل أن يتطلع إلى المواجهات المحتملة في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أو نيوكاسل يونايتد.
وقال: "إنهما فريقان مختلفان. باريس سان جيرمان فريق رائع، يضم لاعبين من المستوى العالي، يلعبون كرة قدم جميلة... لديهم جودة عالية. لكن كل فريق له تحدياته ونقاط قوته المختلفة. لا يمكننا الاختيار. لكن يمكننا القتال للتغلب على هذه المباراة".
ما هو مستقبل برشلونة؟
الطريق أمام فريق هانسي فليك مليء بالتحديات. يحتل برشلونة حالياً صدارة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على ريال مدريد. وللحفاظ على هذه الصدارة، يجب على البلوغرانا خوض سلسلة من المباريات الحاسمة في الدوري ضد فياريال هذا الأسبوع، تليها مواجهات مع أتلتيك كلوب وإشبيلية ورايو فايكانو طوال شهر مارس.
لكن الأولوية المباشرة هي مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد في 3 مارس. يواجه الفريق تحديًا كبيرًا لقلب تأخره 4-0 وتأمين مكانه في النهائي. بعيدًا عن المباريات المحلية، تنتظر برشلونة مباريات أوروبية؛ حيث سيتعرف على من سيواجه من بين نيوكاسل وباريس سان جيرمان في الدور التالي عندما تجرى القرعة يوم الجمعة.
