ليام روزينيور يكشف أن تشيلسي عقد اجتماعًا للفريق بعد الإساءة العنصرية التي تعرض لها ويسلي فوفانا

كانت البطاقة الحمراء هي السادسة التي يتلقاها تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث خسر البلوز مركزه في سباق المراكز الأربعة الأولى بعد هدف التعادل المتأخر الذي سجله زيان فليمنج. وتعني نتيجة التعادل في ستامفورد بريدج أن فريق غرب لندن فشل في الفوز في آخر مباراتين له في الدوري بعد تعادله على أرضه مع فريقي ليدز وبيرنلي الصاعدين.

طرد فوفانا يعني أنه سيتم إيقافه عن مباراة الأحد أمام منافسه وأسد الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال. للأسف، تلقى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا رسائل عنصرية على حسابه على إنستغرام في أعقاب التعادل، حيث نشر المدافع لقطة شاشة لبعض الرسائل البغيضة التي تلقاها.

ثم نشر الفرنسي منشوراً آخر، مع رسالة تقول: "2026 وما زال الوضع كما هو. لم يتغير شيء. هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون أبداً. أنتم تنظمون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئاً في الواقع".

كما تلقى لاعب وسط بيرنلي هانيبال مجبري إساءات بعد المباراة، مما دفع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى القول: "نحن في عام 2026، وما زال هناك أشخاص مثل هؤلاء. ثقفوا أنفسكم وأطفالكم، من فضلكم".

وأصدر نادي كلاريتس بيانًا خاصًا به جاء فيه: "أبلغ النادي الشركة الأم لإنستغرام، ميتا، عن المنشور، ويتوقع دعمًا قويًا منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه".

"لا مكان لمثل هذا في مجتمعنا ونحن ندينه دون تحفظ. يواصل النادي موقفه الحازم - نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز. سيحظى هانيبال بالدعم الكامل من النادي ومن مشجعي بيرنلي، الذين رأيناهم بالفعل يدينون الإساءة. لا مكان للعنصرية".