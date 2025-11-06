Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
Ryan Tolmich و أحمد رفعت

بسبب تصرف خارج جديد .. حرمان إنتر ميامي من لويس سواريز في مباراة الحسم ضد ناشفيل بالدوري الأمريكي!

تم إيقاف نجم إنتر ميامي لويس سواريز عن مباراة فجر الأحد الحاسمة ضد ناشفيل إس سي، مما يحرم فريق هيرونز من مهاجمه الأساسي في وقت حرج من الموسم. جاء الإيقاف بعد استئناف من إنتر ميامي، لكن القرار تم تأييده، مما يعني أن ميامي ستلعب مباراة السبت بدون النجم الأوروجوياني.

  • suarez Getty Images

    سبب التعليق

    هذا الإيقاف جاء نتيجة حادثة خارج الملعب في الدقيقة 71 من المباراة الثانية في سلسلة التصفيات التي خسرها إنتر ميامي 2-1 أمام ناشفيل. قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة، ركل سواريز لاعب ناشفيل آندي ناجار، وعلى الرغم من عدم احتساب أي خطأ على هذه اللعبة في الملعب، إلا أن اللجنة التأديبية للرابطة قررت إيقاف سواريز لمباراة واحدة بسبب هذه الحادثة.

  • Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup FinalGetty Images Sport

    ليس غريباً على الإيقافات

    سواريز، بالطبع، ليس غريباً على الإيقافات، لا سيما من مسيرته في أوروبا، حيث تم إيقافه عدة مرات بسبب حوادث العض. كما تلقى عقوبة قاسية هذا الصيف أيضاً، حيث تم إيقاف الأوروجواياني عن ست مباريات في كأس الدوري وثلاث مباريات في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد أن بصق على مدير الأمن في فريق سياتل ساوندرز جين راميريز عقب نهائي كأس الدوري.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    استبدال المهاجم النجم

    منذ عودته من الإيقاف، لعب سواريز البالغ من العمر 38 عامًا كل دقيقة مع ميامي على الرغم من الإجهاد الذي تراكم عليه خلال مسيرته الطويلة. سجل 14 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة هذا الموسم، مما يعني أن ميامي تواجه مهمة صعبة في تعويضه في قمة هجومها.

    عندما تم إيقاف سواريز في سبتمبر، لعب مدرب ميامي خافيير ماسكيرانو ليونيل ميسي وتاديو أليندي في الهجوم. حصل ميامي على ست نقاط من تلك المباريات الثلاث، وهزم د.ك. يونايتد وسياتل ساوندرز، بينما خسر 3-0 أمام شارلوت إف سي في ملعب بنك أوف أمريكا.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سيستضيف فريق هيرونز فريق ناشفيل فجر الأحد في مباراة حاسمة لموسمه. فاز ميسي وزملاؤه بلقب درع الداعمين الموسم الماضي، لكنهم خسروا في أول مباراة في سلسلة من ثلاث مباريات أمام أتلانتا يونايتد. وسيحاولون تجنب نفس المصير - وختام الموسم دون أي لقب.

