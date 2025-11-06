Getty Images Sport
بسبب تصرف خارج جديد .. حرمان إنتر ميامي من لويس سواريز في مباراة الحسم ضد ناشفيل بالدوري الأمريكي!
سبب التعليق
هذا الإيقاف جاء نتيجة حادثة خارج الملعب في الدقيقة 71 من المباراة الثانية في سلسلة التصفيات التي خسرها إنتر ميامي 2-1 أمام ناشفيل. قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة، ركل سواريز لاعب ناشفيل آندي ناجار، وعلى الرغم من عدم احتساب أي خطأ على هذه اللعبة في الملعب، إلا أن اللجنة التأديبية للرابطة قررت إيقاف سواريز لمباراة واحدة بسبب هذه الحادثة.
ليس غريباً على الإيقافات
سواريز، بالطبع، ليس غريباً على الإيقافات، لا سيما من مسيرته في أوروبا، حيث تم إيقافه عدة مرات بسبب حوادث العض. كما تلقى عقوبة قاسية هذا الصيف أيضاً، حيث تم إيقاف الأوروجواياني عن ست مباريات في كأس الدوري وثلاث مباريات في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد أن بصق على مدير الأمن في فريق سياتل ساوندرز جين راميريز عقب نهائي كأس الدوري.
استبدال المهاجم النجم
منذ عودته من الإيقاف، لعب سواريز البالغ من العمر 38 عامًا كل دقيقة مع ميامي على الرغم من الإجهاد الذي تراكم عليه خلال مسيرته الطويلة. سجل 14 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة هذا الموسم، مما يعني أن ميامي تواجه مهمة صعبة في تعويضه في قمة هجومها.
عندما تم إيقاف سواريز في سبتمبر، لعب مدرب ميامي خافيير ماسكيرانو ليونيل ميسي وتاديو أليندي في الهجوم. حصل ميامي على ست نقاط من تلك المباريات الثلاث، وهزم د.ك. يونايتد وسياتل ساوندرز، بينما خسر 3-0 أمام شارلوت إف سي في ملعب بنك أوف أمريكا.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيستضيف فريق هيرونز فريق ناشفيل فجر الأحد في مباراة حاسمة لموسمه. فاز ميسي وزملاؤه بلقب درع الداعمين الموسم الماضي، لكنهم خسروا في أول مباراة في سلسلة من ثلاث مباريات أمام أتلانتا يونايتد. وسيحاولون تجنب نفس المصير - وختام الموسم دون أي لقب.
