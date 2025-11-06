بسبب تصرف خارج جديد .. حرمان إنتر ميامي من لويس سواريز في مباراة الحسم ضد ناشفيل بالدوري الأمريكي!

منذ عودته من الإيقاف، لعب سواريز البالغ من العمر 38 عامًا كل دقيقة مع ميامي على الرغم من الإجهاد الذي تراكم عليه خلال مسيرته الطويلة. سجل 14 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة هذا الموسم، مما يعني أن ميامي تواجه مهمة صعبة في تعويضه في قمة هجومها.

عندما تم إيقاف سواريز في سبتمبر، لعب مدرب ميامي خافيير ماسكيرانو ليونيل ميسي وتاديو أليندي في الهجوم. حصل ميامي على ست نقاط من تلك المباريات الثلاث، وهزم د.ك. يونايتد وسياتل ساوندرز، بينما خسر 3-0 أمام شارلوت إف سي في ملعب بنك أوف أمريكا.