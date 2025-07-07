بعد نيكو ويليامز .. لويس دياز يقترب من توجيه "الصفعة الثانية" إلى برشلونة!

ماذا حدث؟

صنع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، واحدة من كبرى مفاجآت الميركاتو الصيفي، بعدما كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى برشلونة، قبل أن يقرر البقاء مع ناديه أتلتيك بيلباو، ويجدد عقده حتى 2035، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه الإعلان عن الصفقة بعد سداد الشرط الجزائي في عقده، البالغ 60 مليون يورو.

نيكو ويليامز لم يكن المرشح الوحيد لتدعيم صفوف برشلونة، وإن كان الأبرز في وقت سابق، حيث جاء أكثر من اسم على طاولة البلوجرانا، مثل ثنائي ليفربول ومانشستر يونايتد، لويس دياز وماركوس راشفورد.