حلم الكالتشيو ليس بعيدًا مع مودريتش: كابريلي حرمه من هدف خادع على درب الأساطير .. ومهاجم كالياري أعطى حلًا كوميديًا لإيقافه!

كان السؤال الأبرز للمباراة، هو "ماذا فعلت يا أليجري مع اللاعبين بين الشوطين؟"، حتى يتحول ميلان من فريق يلعب باستحواذ سلبي، ويعاني من ضغط أصحاب الأرض، لانتفاضة في الشوط الثاني، أسفرت عن هدف وبضع فرص محققة.

كالياري لعب بتنظيم دفاعي، وضغط متقدم على لاعبي ميلان، في حين عانى لاعبو ميلان من بطء التحولات الهجومية، وصعوبة في الخروج بالكرة، خلال الشوط الأول، قبل أن يصبح "رتم" المباراة أسرع، في ثاني 45 دقيقة، رغم أن المباراة، بشكل عام، لم تشهد سوى 3 تسديدات على المرمى، كحصيلة إجمالية، سواءً من ميلان أو كالياري.

ولكن، ماذا عن مودريتش؟ الإجابة ببساطة، هي "انظر إلى أي مكان في الملعب، تجده أمامك"، ورغم أن النجم الكرواتي كانت أدواره "دفاعية" بشكل أكبر، حيث كان يتواجد باستمرار متأخرًا في وسط الملعب، إلا أنه كان يتحرك بشكل رائع، سواءً في العمق أو الأطراف.

ولعل الدقيقة 64، كانت شاهدة على الحل الأمثل للتعامل مع مودريتش، عندما سقط سميح كيليتشوي فوقه، ثم استمر الأمر لبرهة، قبل أن يقوم لوكا ضاحكًا، وكأن الرد على تحركاته في الملعب، هو أن تبرك فوقه، رغم أن الطريف في الأمر أن نجم ميلان هو جذبه ليسقطه في التحام على الكرة.