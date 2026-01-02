حلم الكالتشيو ليس بعيدًا مع مودريتش: كابريلي حرمه من هدف خادع على درب الأساطير .. ومهاجم كالياري أعطى حلًا كوميديًا لإيقافه!

"يلعب مع الشباب وكأن السيجار في فمه"، هكذا وصف مهاجم إيطاليا السابق، لوكا توني، نجم ميلان الأربعيني، لوكا مودريتش، والذي يواصل نثر سحره مع الروسونيري، بعدما قاده للفوز على كالياري، بهدف نظيف، على ملعب أونيبول دوموس، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.
وبصناعة من أدريان رابيو، وقع رافائيل لياو على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، لينتزع ميلان صدارة الـ(سيري آ) مؤقتًا، برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر، بينما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة، في المركز الرابع عشر.
وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مودريتش، في مباراة كالياري وميلان..