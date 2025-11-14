Luka Modric MilanGetty Images
بعضها من السعودية .. ميلان يخوض معركة صعبة بسبب "العروض الضخمة" لضم لوكا مودريتش

النجم الكرواتي لفت الأنظار بمستواه المميز

تلقى النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعض العروض الضخمة من أندية في قطر والدوري السعودي للمحترفين، وذلك بسبب المستوى المميز له مع ميلان في الدوري الإيطالي. 

لاعب ريال مدريد السابق، الذي تجاوز التوقعات بأدائه، يمتلك القرار النهائي بشأن تمديد عقده المحتمل مع الروسونيري، الذي يرغب في الاحتفاظ به بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو 2026.

  • مودريتش يتحدى العمر بأداء استثنائي مع ميلان

    أحدث مودريتش تأثيرًا فوريًا وعميقًا في ميلان، متجاوزًا حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً منذ وصوله. أظهر لاعب الوسط الكرواتي، البالغ من العمر 40 عامًا، "مستواه الهائل" و"براعته الكروية"، وأثبت نفسه كقائد محوري تحت قيادة ماسيميليانو أليجري. 

    شارك مودريتش في 11 مباراة من أصل 11 مباراة في الدوري مع ميلان، ولعب 965 دقيقة من أصل 990 دقيقة ممكنة في الدوري الإيطالي.

    وتضمنت هذه المشاركة المميزة هدفًا واحدًا وتمريرتين حاسمتين في الدوري، مما يسلط الضوء على مساهمته المباشرة في اللعب الهجومي للفريق. أشادت وسائل الإعلام الإيطالية بالإجماع بأدائه، حيث ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن مودريتش لعب "دون أن يبدو عليه أنه لاعب يقترب من نهاية مسيرته".

    يحتل ميلان، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، المركز الثالث حالياً في الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر إنتر، وهو تحسن كبير يُعزى على نطاق واسع إلى وصول مودريتش.

    قرار تمديد العقد يعود إلى مودريتش وحده

    أدائه الاستثنائي لم يمر مرور الكرام على الأندية خارج أوروبا. وفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن عدة أندية من السعودية وقطر بدأت بالفعل في التفاوض مع لاعب الوسط. تمثل هذه العروض المربحة بديلاً مهمًا لمودريتش وهو يفكر في المرحلة التالية من مسيرته.

    لكن ميلان حريص على الاحتفاظ به ويأمل في إقناعه بتفعيل خيار تمديد عقده لمدة عام واحد حتى 2027. ووفقًا للتقرير، فإن اللاعب هو الذي يجب أن يفعّل هذه الشرط، وليس النادي. وسيتأثر اختياره بعدة عوامل، منها عائلته والإدارة الحذرة لعبء عمله خلال المباريات وطوال الأسبوع.

    من المرجح أن ينتظر نجم ريال مدريد السابق حتى اقتراب نهاية الموسم قبل أن يبلغ النادي برغبته.

  • مودريتش قائد فوري في سان سيرو

    بالإضافة إلى إحصائياته، يمتد تأثير مودريتش إلى قيادته وتأثيره على زملائه في الفريق. ذكرت صحيفة جازيتا أن "بالنسبة لجميع زملائه في الفريق، فهو نموذج للتفاني؛ مع كفاحه على أرض الملعب، تم إقناع [رافائيل] لياو أيضًا بالجري أكثر من أجل الفريق". وهذا يدل على قدرته على إلهام ورفع أداء من حوله، مما يعزز دوره كقائد حقيقي داخل فريق ميلان.

    قال لياو عنه مؤخرًا: "اللعب مع هؤلاء اللاعبين يساعدك على النمو، أنا سعيد جدًا: سيعطيني الكثير من التمريرات الحاسمة لدفع ميلان إلى الأمام".

    لا تقتصر "أرقامه المذهلة" على صناعة الألعاب؛ فهو أيضًا لاعب وسط "قادر على خوض المواجهات"، حيث حصل على بطاقتين صفراوين في الدوري الإيطالي، مما يدل على التزامه بمهامه الدفاعية أيضًا.

    قال أليساندرو كوستاكورتا، نجم ميلان السابق: "لم يكن لدى ميلان قائد يتمتع بهذه الكاريزما منذ فترة طويلة". "وصول مودريتش إلى فريق كان بحاجة إلى إعادة تنشيط ويفتقر إلى الشخصية أمرًا إيجابيًا: لاعبون مثل لوكا و[أدريان] رابيو يزدهرون، ويستمتعون بشرح كرة القدم. من الناحية الفنية، يمتلك الفريق كل ما يحتاجه للفوز، لكنه كان يفتقر إلى القيادة: لم يعد الأمر كذلك الآن".

    ما هو مستقبل لوكا مودريتش وميلان؟

    يظل تركيز مودريتش في الوقت الحالي منصبًا على الحفاظ على مستواه المتميز مع ميلان، الذي يسعى لتحقيق نتيجة قوية في الدوري الإيطالي.

     وبعد فترة التوقف الدولية، سيحاول ميلان مواصلة سعيه للفوز باللقب. ينتظر النادي بفارغ الصبر قرار مودريتش في الربيع بشأن مستقبله، على أمل الاحتفاظ بخدماته بعد عام 2026. إذا اختار تمديد عقده، فسيكون ذلك دفعة كبيرة لطموحات الروسونيري.

     ومع ذلك، فإن جاذبية العروض المربحة من قطر والدوري السعودي للمحترفين تعني أن مستقبله بعيد عن اليقين، مما يمهد الطريق لقرار مثير للاهتمام مع اقتراب عقده من عامه الأخير.

