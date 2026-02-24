Getty/GOAL
ترجمه
لوثار ماتيوس يصف هاري كين بـ"ديفيد بيكهام الثاني" في رد قوي على شائعات انتقال مهاجم بايرن ميونيخ
انتهت صلاحية بنود الإفراج في عقد كين
قطع كين علاقاته مع توتنهام بصفته أفضل هداف في تاريخ النادي من أجل الحصول على ألقاب كبرى. وقد حقق ذلك الهدف مع الحفاظ على مستواه الفردي المتميز، حيث سجل 128 هدفًا لبايرن ميونيخ في 132 مباراة.
وهو يسعى إلى الفوز بمزيد من الألقاب هذا الموسم، على الصعيدين المحلي والدولي، وسيقود منتخب إنجلترا في كأس العالم هذا الصيف بصفته قائدًا للمنتخب - ليصنع المزيد من التاريخ مع المنتخب الإنجليزي.
يُزعم أن بنود التحرير التي كانت موجودة في عقد كين قد انتهت صلاحيتها الآن - حيث كان متاحًا مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار) - ويجري حاليًا التفاوض على العقد في بافاريا.
- Getty
بيكهام الجديد: كين يتوقع توقيع عقد جديد مع بايرن ميونيخ
أعرب أسطورة بايرن ميونيخ ماتياوس عنثقته في التوصل إلى اتفاق، حيث قال في برنامج Sky90 – die Fußballdebatte: "إنه الآن يفوز بلقب تلو الآخر، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه من قبل في إنجلترا. لذلك لا أرى أي سبب يدعو هاري كين إلى مغادرة هذا النادي أو بيئته. سيتم تمديد عقده. أنا متأكد من ذلك".
وتابع ماتيوس تحذيره لكين قائلاً: "العشب ليس دائماً أكثر خضرة"، مضيفاً: "إنه يعرف ما لديه في مدربه (فينسنت كومباني)؛ وهو يرد الثقة التي يمنحها له المدرب. إنه يلعب في فريق فعال. من يدري ما إذا كان سيتألق في مكان آخر؟ من يدري ما إذا كان سيتمكن من اللعب في مكان آخر بنفس المستوى الذي يلعب به هنا تحت قيادة كومباني؟"
كما نُصح بايرن ميونيخ ببذل كل ما في وسعه لمنع كين من الرحيل، حيث أصبح حلمًا تسويقيًا - مع إجراء مقارنات بين قادة منتخب إنجلترا الحاليين وقادة المنتخب في الماضي القريب.
وأضاف ماتياس عن أوجه التشابه بين كين وأسطورة مانشستر يونايتد وثلاثة أسود: "إنه علامة تجارية عالمية، إنه بيكهام الثاني لأن الجميع في العالم يعرفه. لا يوجد من يكرهه - لا في فرانكفورت ولا في دورتموند".
كيف رد كين على شائعات انتقاله إلى برشلونة
وقد أيد وجهة نظر ماتياس سامي خضيرة، لاعب المنتخب الألماني السابق والفائز بكأس العالم، الذي لعب لفريقي شتوتغارت وهيرتا برلين خلال مسيرته الكروية. وقال لاعب وسط ريال مدريد السابق في حملة "أساطير الأندية الحقيقية" التي أطلقتها شركة Enterprise Rent-A-Car: "لم يعد مجرد مهاجم، بل أصبح لاعب رقم 10 وأحياناً يلعب كظهير وسط إضافي.
"إنه ليس الأصغر سناً، وليس الأسرع، لكنه اللاعب الأكثر أهمية في الفريق [بايرن ميونيخ]. إنه لاعب رائع، ولسوء الحظ... إنه إنجليزي".
وقد أشار أحد المرشحين لرئاسة برشلونة إلى أن العملاق الإسباني سيحاول التعاقد معه إذا حدث تغيير في مجلس إدارة كامب نو. لكن المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا ادعى أنه لا يعلم بأي اهتمام من جانب كاتالونيا.
رد كين على هذه التعليقات المفاجئة بقوله: "لم أسمع أي شيء عن ذلك. والدي وأخي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبرا لي بأي شيء. كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. أنا أركز على هذا الموسم ووقتي في بايرن. أعتبر ذلك مجاملة".
- Getty/GOAL
كين يطارد الألقاب والأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ
ستستمر المحادثات بشأن عقد كين خلال الأسابيع المقبلة، لكن بايرن ميونيخ حريص على ضمان ألا تصبح المناقشات المستقبلية مصدر إلهاء. يسعى فريق كومباني إلى الدفاع بنجاح عن لقب الدوري الألماني، في حين تم إحراز تقدم إيجابي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
على الصعيد المحلي، سجل كين 28 هدفًا في الدوري الألماني. أمامه 11 مباراة ليحاول تحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في موسم واحد وهو 41 هدفًا - حيث يسعى المهاجم رقم 9 المخيف في أليانز أرينا إلى تجاوز إنجازات سلفه الأسطوري في هذا الدور.
تحدث سامي خضيرة في إطار حملة "أساطير الأندية الحقيقية" التي أطلقتها شركة Enterprise Rent-A-Car، وهي دراسة بحثية عن كرة القدم وجدت أن أكثر من ربع المشجعين الأوروبيين (27٪) يعتقدون أن إنجلترا هي أفضل مكان في القارة لمشاهدة كرة القدم.
إعلان