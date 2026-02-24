لوثار ماتيوس يصف هاري كين بـ"ديفيد بيكهام الثاني" في رد قوي على شائعات انتقال مهاجم بايرن ميونيخ

أعرب أسطورة بايرن ميونيخ ماتياوس عنثقته في التوصل إلى اتفاق، حيث قال في برنامج Sky90 – die Fußballdebatte: "إنه الآن يفوز بلقب تلو الآخر، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه من قبل في إنجلترا. لذلك لا أرى أي سبب يدعو هاري كين إلى مغادرة هذا النادي أو بيئته. سيتم تمديد عقده. أنا متأكد من ذلك".

وتابع ماتيوس تحذيره لكين قائلاً: "العشب ليس دائماً أكثر خضرة"، مضيفاً: "إنه يعرف ما لديه في مدربه (فينسنت كومباني)؛ وهو يرد الثقة التي يمنحها له المدرب. إنه يلعب في فريق فعال. من يدري ما إذا كان سيتألق في مكان آخر؟ من يدري ما إذا كان سيتمكن من اللعب في مكان آخر بنفس المستوى الذي يلعب به هنا تحت قيادة كومباني؟"

كما نُصح بايرن ميونيخ ببذل كل ما في وسعه لمنع كين من الرحيل، حيث أصبح حلمًا تسويقيًا - مع إجراء مقارنات بين قادة منتخب إنجلترا الحاليين وقادة المنتخب في الماضي القريب.

وأضاف ماتياس عن أوجه التشابه بين كين وأسطورة مانشستر يونايتد وثلاثة أسود: "إنه علامة تجارية عالمية، إنه بيكهام الثاني لأن الجميع في العالم يعرفه. لا يوجد من يكرهه - لا في فرانكفورت ولا في دورتموند".