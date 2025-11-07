لن تكون مجرد مباراة شرفية .. فيفا يدرس تأجيل مواجهة فيناليسيما

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع اللمسات النهائية على النسخة المقبلة من بطولة "فيناليسيما"، والتي ستجمع بين منتخب إسبانيا، بطل النسخة الأخيرة من بطولة اليورو، أمام المنتخب الأرجنتيني حامل لقب بطولة كوبا أمريكا، هذه المواجهة، التي أصبحت تمثل قمة كروية منتظرة بين القارتين، ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدًا على أرضية ملعب لوسيل، مسرح نهائي كأس العالم الأخير.

وفي خطوة تهدف إلى منح الحدث زخمًا إعلاميًا وجماهيريًا استثنائيًا، قرر فيفا تعديل موعد المباراة. فبعد أن كان مقررًا إقامتها يوم 28 مارس المقبل، يفضل الفيفا الآن تقديمها لمدة 24 ساعة، لتُلعب يوم الجمعة 27 مارس. هذا التعديل، وإن بدا طفيفًا، يحمل في طياته رغبة واضحة من الاتحاد الدولي في تحويل المباراة إلى حدث يتجاوز مجرد 90 دقيقة.