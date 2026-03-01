سجل يامال هدفين في الشوط الأول وهدفًا واحدًا بعد الاستراحة ليصبح أصغر لاعب يسجل أول ثلاثية له في الدوري الإسباني الممتاز (18 عامًا و 230 يومًا) في القرن الحادي والعشرين. هذا الإنجاز جعله أيضًا أول لاعب في عمره يسجل ثلاثية في الدوري الإسباني الممتاز منذ عام 1967، مما عزز مكانته كأحد أفضل المواهب في عالم كرة القدم. لم يسجل سوى لاعبان فقط ثلاثية في سن أصغر، ولكن عليك أن تعود إلى ما يقرب من 100 عام لتجدهما: خوسيه إيراراغوري البالغ من العمر 17 عامًا و337 يومًا في عام 1930، وبابلو بومبو البالغ من العمر 18 عامًا و200 يومًا في عام 1934.

