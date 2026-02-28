لماذا كريستيانو رونالدو مسؤول عن أكبر ندم لاعب ريال مدريد رودريغو

ودّع كريستيانو رونالدو ملعب البرنابيو بعد أن أكمل انتقاله المذهل إلى يوفنتوس، عملاق الدوري الإيطالي. تم تأكيد انتقال رودريغو إلى إسبانيا في ذلك الصيف، لكنه اضطر إلى الانتظار 12 شهراً حتى يبلغ 18 عاماً قبل أن يتم إتمام الانتقال رسمياً. بحلول الوقت الذي وصل فيه البرازيلي الموهوب إلى مدريد، كان رونالدو قد رحل منذ فترة طويلة.

لا يزال ذلك مصدر إحباط لرودريغو، الذي أخبر قناة يوتيوب البرازيلية Lives do Jon عن أكبر ندم له في كرة القدم: "كنت أرغب في اللعب مع كريستيانو رونالدو، لكن ذلك لم يحدث. إنه لأمر مؤسف لأنه قدوتي. لطالما كنت أحترمه".

تم استقبال رودريغو في صفوف ريال مدريد بعد أن كُلف بمهمة السير على خطى رونالدو اللامع. تم إطلاق العنان لإمكاناته في اللعب، حيث سجل أرقامًا مزدوجة في عدد الأهداف خلال المواسم الثلاثة الماضية.

الآن، يبلغ هذا اللاعب الجنوب أمريكي السريع 25 عامًا، ويقوم بدور البطولة في خط الهجوم الذي يضم أيضًا زميله في المنتخب الوطني فينيسيوس جونيور واللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي الفائز بكأس العالم.