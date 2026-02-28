Getty/GOAL
لماذا كريستيانو رونالدو مسؤول عن أكبر ندم لاعب ريال مدريد رودريغو
رونالدو أعاد كتابة التاريخ على مدار تسع سنوات مع ريال مدريد
قضى رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، تسع سنوات لا تُنسى في مدريد بين عامي 2009 و2018. أعاد كتابة كتب التاريخ خلال تلك الفترة في سانتياغو برنابيو، ليصبح أفضل هداف في تاريخ البلانكوس. سجل 450 هدفًا في 438 مباراة.
ساعد رونالدو ريال مدريد في الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، مما عزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ. كان يتنافس بانتظام مع منافسه الأبدي ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المتألق الذي لعب لبرشلونة.
رودريغو يشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو
ودّع كريستيانو رونالدو ملعب البرنابيو بعد أن أكمل انتقاله المذهل إلى يوفنتوس، عملاق الدوري الإيطالي. تم تأكيد انتقال رودريغو إلى إسبانيا في ذلك الصيف، لكنه اضطر إلى الانتظار 12 شهراً حتى يبلغ 18 عاماً قبل أن يتم إتمام الانتقال رسمياً. بحلول الوقت الذي وصل فيه البرازيلي الموهوب إلى مدريد، كان رونالدو قد رحل منذ فترة طويلة.
لا يزال ذلك مصدر إحباط لرودريغو، الذي أخبر قناة يوتيوب البرازيلية Lives do Jon عن أكبر ندم له في كرة القدم: "كنت أرغب في اللعب مع كريستيانو رونالدو، لكن ذلك لم يحدث. إنه لأمر مؤسف لأنه قدوتي. لطالما كنت أحترمه".
تم استقبال رودريغو في صفوف ريال مدريد بعد أن كُلف بمهمة السير على خطى رونالدو اللامع. تم إطلاق العنان لإمكاناته في اللعب، حيث سجل أرقامًا مزدوجة في عدد الأهداف خلال المواسم الثلاثة الماضية.
الآن، يبلغ هذا اللاعب الجنوب أمريكي السريع 25 عامًا، ويقوم بدور البطولة في خط الهجوم الذي يضم أيضًا زميله في المنتخب الوطني فينيسيوس جونيور واللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي الفائز بكأس العالم.
لماذا تم إيقاف رودريغو عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
أعاقت الإصابات تقدمه إلى حد ما هذا الموسم، في حين تم فرض عقوبة إيقاف أوروبية غير مناسبة عليه مؤخرًا. حصل رودريغو على بطاقة حمراء خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا.
تم طرده في الدقائق الأخيرة من تلك المباراة الدرامية، التي شهدت تسجيل الحارس الأوكراني أناتولي تروبين هدفًا لصالح الفريق المضيف في ملعب إستادو دا لوز، حيث اعترض رودريغو على ما اعتبره إضاعة وقت مفرطة.
اشتكى إلى حكم المباراة وحصل على بطاقة صفراء. مع عدم قدرة رودريغو على كبح جماح لسانه، تم طرده من الملعب وعوقببعد ذلك بالإيقاف لمباراتين - مما أدى إلى استبعاده من المباراتين حيث التقى ريال مدريد على الفور مع بنفيكا في مباريات التصفيات في مرحلة خروج المغلوب.
وقال عن اقتصار دوره على المشاهدة في تلك المباريات، التي تصدرت عناوين الصحف بعد أن ساهم فينيسيوس في فوز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين: "لم أعد مصابًا، كنت جاهزًا للعب مباراة الإياب. تم إيقافي لأنني اشتكيت إلى الحكم. طلبت منه دقيقة واحدة إضافية فمنحني بطاقة صفراء. ثم قلت: "أنت تمزح"، فمنحوني إيقافاً لمباراتين بسبب ذلك. كان الأمر لا يصدق".
أخبار الانتقالات: أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بـ رودريغو
لا يزال مستقبل رودريغو على المدى الطويل في ريال مدريد موضع تساؤل، مع ظهور شائعات عن رحيله في كل فترة انتقالات. ورد على تلك الشائعات في عام 2025 بقوله: "لقد اعتدت على ذلك؛ فكل عام يقولون إنني سأرحل. خلال فترة الانتقالات، كنت أنتقل كل أسبوع إلى فريق مختلف.
حتى أنني كنت أمزح مع والديّ وأصدقائي قائلاً: "انظروا، اليوم أنا في هذا الفريق، وغداً سأكون في ذاك الفريق". كنت أنتقل كل أسبوع إلى فريق مختلف، لكن، كما قلت، كنت هادئاً جداً من الناحية النفسية ولم يؤثر ذلك عليّ على الإطلاق. سأستمر في بذل قصارى جهدي كل يوم أرتدي فيه هذا القميص".
هناك اهتمام متزايد مع اقتراب صيف 2026 - الذي سيشمل مشاركة في كأس العالم - حيث يقال إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل تشيلسي وليفربول وأرسنال تراقب وضع رودريغو في العاصمة الإسبانية.
